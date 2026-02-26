Podcast
mexico_islandia_saldo_blanco_a259614ea4
Reporta FMF saldo blanco tras México vs Islandia en Querétaro

La Federación Mexicana de Futbol reportó saldo blanco y destacó que el país puede organizar partidos rumbo al Mundial 2026

  • 26
  • Febrero
    2026

La Federación Mexicana de Futbol informó que el partido amistoso entre la Selección Mexicana de Futbol y Selección de Islandia concluyó sin incidentes, pese a realizarse bajo uno de los operativos de seguridad más amplios en años recientes.

El encuentro, disputado en el Estadio La Corregidora, terminó con goleada de 4-0 para el Tri y formó parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Operativo reforzado en Querétaro

Más de tres mil elementos, entre Ejército, Guardia Nacional, policías estatales y seguridad privada, participaron en el despliegue que incluyó seis anillos de resguardo y el uso obligatorio del sistema Fan ID.

La medida respondió a la preocupación generada por hechos violentos recientes en el país y a la atención de organismos internacionales como la FIFA, que siguen de cerca las condiciones de seguridad en sedes mundialistas.

En su reporte, la FMF destacó el comportamiento de la afición.

“La FMF agradece a la afición su comportamiento ejemplar… lo que permitió que el encuentro se desarrollara en un entorno seguro”, señaló el organismo.

En lo deportivo, México dominó de principio a fin. Armando “la Hormiga” González se estrenó como goleador del combinado nacional, mientras otros jugadores aprovecharon la oportunidad para ganar terreno en la lucha por un lugar en la convocatoria mundialista.

El equipo nacional mostró contundencia ofensiva y control del partido, ante un rival que compitió principalmente desde lo físico.

También se registró el debut de Jesús Garza en la selección mayor, otro de los movimientos que el cuerpo técnico analiza de cara a la lista definitiva.

Mensaje de seguridad rumbo al Mundial

Previo al silbatazo inicial se realizó un minuto de aplausos en memoria de elementos de las Fuerzas Armadas caídos en operativos recientes, gesto que marcó el contexto del encuentro.

La federación subrayó que la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno permitió garantizar el orden dentro y fuera del estadio.

Por otra parte, el Tri disputará cinco amistosos más antes del Mundial, incluidos compromisos ante Portugal y Bélgica, en una ruta que busca afinar la plantilla y reforzar la imagen de México como sede capaz de albergar partidos con todas las garantías.


Etiquetas:
