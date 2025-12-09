Rafa Márquez será entrenador de México rumbo al mundial 2030: FMF

Rafa Márquez sí será el entrenador del Tri para 2030, al menos eso dice la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Pues, este martes el presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, confirmó que el exjugador del Barcelona será quien esté a cargo de la selección nacional en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

"Lo de Rafael Márquez está en su contrato; dice que en cuanto termine como auxiliar de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo del próximo año, se integrará como el entrenador principal de la selección", señaló.

Esto representaría que, pase lo que pase con México en el Mundial del siguiente año, la etapa de Javier Aguirre como entrenador nacional terminaría la final de su participación en la justa.

Esta declaración coincide con la hecha por "El kaiser de Michoacán" en agosto del año pasado, cuando dejó su puesto como entrenador del Barcelona Atlètic para integrarse al cuerpo técnico del actual seleccionador Javier Aguirre, bajo la promesa de que, una vez finalizada la Copa del Mundo 2026, él tomaría el cargo.

"No le quitaría valor a la selección y al trabajo que puedas hacer en un Mundial, que lo ve todo el mundo. Tanto como auxiliar hoy, como entrenador en el próximo ciclo mundialista, esa es mi principal vitrina. No me queda duda de que, si hago un gran papel, pueda tener una oportunidad en el Barcelona", mencionó Márquez en 2024.

Del mismo modo, Sisniega reiteró que el proyecto que empezó con Aguirre seguirá según lo planeado.

"Ya he tenido reuniones con Márquez para explorar su cuerpo técnico. Este es un plan que ya se puso en marcha. Él ha observado muchos jugadores jóvenes para integrar sus primeras convocatorias y esperamos cumplir eso que hemos establecido", concluyó el directivo.

En el Mundial de 2026, México se medirá ante Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio, después contra Corea del Sur el 18 del mismo mes y contra el ganador del repechaje europeo que saldrá entre Dinamarca, Macedonia, República Checa e Irlanda, al que se medirá el día 24 para cerrar la primera fase del Grupo A.

