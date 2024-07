Fraude en Segalmex es la mancha que me llevo: AMLO

"Es un caso aislado Segalmex, no hay nada, nada, nada que haya significado como era antes un acto de corrupción mayor, o muchos actos de corrupción como sucedía en anteriores gobiernos, por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie, y las traiciones, pues no han hecho mella", mencionó el gobernante mexicano.