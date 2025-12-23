Frena Gobierno impuesto a videojuegos violentos en 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados violentos, contemplado en el Paquete Económico 2026, finalmente no será cobrado.

La decisión fue dada a conocer durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto”, afirmó la mandataria al explicar que el gravamen generaba más complicaciones que beneficios.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó.

Dificultad para aplicar el cobro

Sheinbaum reconoció que, aunque la medida quedó incluida en la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación, su aplicación resultaba poco viable en la práctica.

“Yo había pedido que se quitara el impuesto y al final quedó. Por eso tomamos la decisión de que no se cobre”, explicó.

El impuesto contemplaba un cargo adicional del 8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para videojuegos catalogados como de “violencia extrema o para adultos”, tanto en formato físico como digital, a partir del 1 de enero de 2026.

Prevención en lugar de impuestos

En lugar del gravamen, el gobierno federal optará por reforzar campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Vamos a informar sobre los riesgos de este tipo de juegos, muchos son en línea, generan adicción, implican gastos y pueden promover conductas violentas”, señaló.

Por otra parte, la mandataria precisó que estas acciones formarán parte de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, que involucra a distintas dependencias federales y busca atender factores de riesgo entre la población joven.

