Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
videojuegos_impuesto_cancelado_e9235917ad
Nacional

Frena Gobierno impuesto a videojuegos violentos en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el impuesto del 8% a videojuegos violentos, incluido en el Paquete Económico 2026, no se aplicará

  • 23
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el impuesto del 8 por ciento a los videojuegos considerados violentos, contemplado en el Paquete Económico 2026, finalmente no será cobrado.

La decisión fue dada a conocer durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto”, afirmó la mandataria al explicar que el gravamen generaba más complicaciones que beneficios.

“Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Quién va a determinar esa circunstancia?”, cuestionó.

Dificultad para aplicar el cobro

Sheinbaum reconoció que, aunque la medida quedó incluida en la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación, su aplicación resultaba poco viable en la práctica.

“Yo había pedido que se quitara el impuesto y al final quedó. Por eso tomamos la decisión de que no se cobre”, explicó.

El impuesto contemplaba un cargo adicional del 8% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para videojuegos catalogados como de “violencia extrema o para adultos”, tanto en formato físico como digital, a partir del 1 de enero de 2026.

Prevención en lugar de impuestos

En lugar del gravamen, el gobierno federal optará por reforzar campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

“Vamos a informar sobre los riesgos de este tipo de juegos, muchos son en línea, generan adicción, implican gastos y pueden promover conductas violentas”, señaló.

Por otra parte, la mandataria precisó que estas acciones formarán parte de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las Adicciones, que involucra a distintas dependencias federales y busca atender factores de riesgo entre la población joven.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
Whats_App_Image_2025_12_23_at_10_11_45_PM_7dd8979640
Trabajadores de AHMSA exigen audiencia con Claudia Sheinbaum
Whats_App_Image_2025_08_05_at_11_42_37_PM_6b554d5811
Las exportaciones mexicanas aminoran su ritmo, crecen 7.9% anual
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×