Impuesto a videojuegos busca atender temas de seguridad: Gobierno

Claudia Sheinbaum defendió que el impuesto de 8% a videojuegos con contenido violento incluido en el Presupuesto 2026 no es recaudatorio, sino preventivo

  • 09
  • Septiembre
    2025

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el impuesto del 8% propuesto a videojuegos violentos en el Paquete Económico 2026 responde a razones de seguridad y prevención, no a fines recaudatorios.

La mandataria explicó que el objetivo de este gravamen es reducir el acceso de niñas, niños y adolescentes a títulos con clasificaciones C y D, que incluyen violencia extrema o contenido para adultos.

Afirmó que la medida busca “inhibir su consumo y fomentar un uso responsable”, pero descartó que se trate de una prohibición.

“Es una decisión no recaudatoria, sino que tiene que ver con la salud de la ciudadanía”, explicó.

El detalle del gravamen del 8%

Dicha propuesta plantea modificar el artículo 2 de la Ley del IEPS para establecer un impuesto de 8% a la venta de videojuegos con contenido violento, tanto en formato físico como digital.

El nuevo artículo 5-A BIS obligará a plataformas nacionales e internacionales a retener y reportar el impuesto, mientras que el artículo 20-A impondrá obligaciones a proveedores extranjeros sin presencia en México, como registrarse ante el SAT y designar representante legal.

Contexto y cifras de la industria

De acuerdo con Hacienda, la aplicación de este impuesto generaría $183 millones de pesos en su primer año.

El documento destaca que en 2024 la industria de videojuegos en México superó los $2,300 millones de dólares y sumó más de 76 millones de jugadores activos, consolidando al país como el primer mercado en América Latina.

La exposición de motivos advierte que, pese a las clasificaciones de edad, en México muchos menores acceden a juegos violentos mediante descargas digitales, superando los filtros de control parental.

Enfoque en salud y seguridad

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, adelantó que el jueves 11 de septiembre la Secretaría de Salud ampliará detalles sobre el impacto del consumo de bebidas azucaradas, otro de los productos incluidos en el paquete fiscal.

En el caso de los videojuegos, insistió en que el eje central es la seguridad y el acompañamiento de padres y madres en el uso y tipo de juegos a los que acceden sus hijos.


