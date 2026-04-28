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Renuncia del fiscal de Chihuahua no frena investigación: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la renuncia del fiscal de Chihuahua no detiene la investigación por la muerte de agentes vinculados a la CIA

  • 28
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, no frena la investigación sobre la muerte de agentes extranjeros en territorio mexicano, caso que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia en el país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue enfática al señalar que el proceso debe continuar hasta esclarecer completamente lo ocurrido.

“Ayer viene una renuncia y se tiene que seguir investigando. No para con una renuncia, tiene que seguirse investigando”, declaró.

Defensa de la soberanía, eje del caso

Sheinbaum subrayó que el tema no es menor, ya que involucra la posible vulneración de la soberanía nacional y el cumplimiento de la Constitución.

“Lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Indicó que la investigación ya está en manos de la Fiscalía General de la República, instancia que deberá informar los avances y deslindar responsabilidades.

Lee la nota completa: Renuncia fiscal de Chihuahua tras muerte de agentes en operativo

Renuncia tras irregularidades

La dimisión de Jáuregui Moreno ocurrió luego de que reconociera inconsistencias en la información sobre el caso y fallas en los mecanismos institucionales para controlar la presencia de agentes extranjeros.

El exfuncionario asumió la responsabilidad política por posibles omisiones relacionadas con la colaboración con personas vinculadas al gobierno de Estados Unidos.

La jefa del Ejecutivo también respondió a cuestionamientos sobre la percepción de impunidad en casos similares, al insistir en que la investigación debe llegar a fondo.

“El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad, entonces que se hagan todas las investigaciones”, sostuvo.

Reiteró que la relación con Estados Unidos debe darse dentro del marco legal y sin intervención directa de agentes extranjeros en operaciones en territorio nacional.

El caso se originó tras un accidente en Chihuahua en el que murieron agentes mexicanos y personas identificadas como integrantes de la CIA.

A partir de ello, se reveló que existían posibles operaciones conjuntas no reportadas al gobierno federal.


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