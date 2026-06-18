Ramón Sampayo apuesta por unir sociedad y fuerzas políticas

El exalcalde afirmó que Matamoros requiere mayor respaldo gubernamental y dejó abierta la posibilidad de participar nuevamente en política

El exalcalde Ramón Sampayo expresó que su principal objetivo es convertirse en un generador de alianzas entre la sociedad y las fuerzas políticas, al considerar que este vínculo es clave para impulsar el desarrollo del municipio.

Durante sus declaraciones, señaló que a Matamoros le hace falta mayor respaldo por parte del gobierno, lo que ha limitado su crecimiento en distintos ámbitos. En ese sentido, subrayó la importancia de tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía al momento de definir liderazgos y candidaturas.

Sampayo indicó que, de existir condiciones adecuadas y si la sociedad así lo respalda, no descartaría participar en un proceso político futuro. “Se tiene que considerar a la sociedad, escuchar quién les gustaría que encabezara esa candidatura”, expresó.

Asimismo, reiteró que el trabajo conjunto entre ciudadanía y partidos políticos puede ser determinante para fortalecer proyectos que beneficien a la población y atiendan las necesidades del municipio.