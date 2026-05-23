Marina captura a 13 presuntos criminales en Sinaloa
Fuerzas federales detuvieron a 13 presuntos integrantes de una célula criminal tras un enfrentamiento armado en Rosario, Sinaloa
- 23
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Mayo
2026
Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a 13 presuntos integrantes de un grupo delictivo durante un operativo realizado en el municipio de Rosario, al sur de Sinaloa.
La acción se llevó a cabo luego de que personal naval fuera atacado por hombres armados mientras realizaban recorridos de vigilancia sobre la autopista Tepic-Mazatlán.
De acuerdo con las autoridades, el enfrentamiento ocurrió a unos 15 kilómetros de la caseta de cobro de Rosario.
Tras la agresión, elementos de la Marina repelieron el ataque y lograron someter a los presuntos responsables, quienes fueron puestos bajo custodia federal.
El operativo contó además con la participación de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y corporaciones estatales de seguridad.
Aseguran armas y explosivos
Durante la intervención, las fuerzas federales decomisaron 12 armas largas, mil 940 cartuchos útiles y 96 cargadores.
Además, fueron asegurados tres artefactos explosivos improvisados, 11 chalecos tácticos y 10 pares de placas balísticas.
Todo el material quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de las investigaciones correspondientes.
Vinculan a detenidos con “Los Chapitos”
Aunque las autoridades no revelaron la identidad de los capturados, reportes preliminares señalan que podrían pertenecer a una célula ligada a la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
La zona sur de Sinaloa y los límites con Nayarit son considerados puntos estratégicos para el tránsito y operación de grupos criminales.
La Marina indicó que estas acciones forman parte de los operativos coordinados para contener actividades delictivas en distintas regiones del estado.
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