Ejército decomisa avioneta con 636 kilos de cocaína en Tabasco

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, una avioneta que transportaba 636 kilogramos de cocaína, en uno de los decomisos más relevantes reportados por el Gabinete de Seguridad federal durante el fin de semana.

De acuerdo con el informe oficial correspondiente a las acciones del 9 y 10 de mayo, la droga estaba distribuida en 536 paquetes y tendría un valor estimado de 131.6 millones de pesos.

El hallazgo se realizó como parte de labores coordinadas de vigilancia aérea y terrestre desplegadas por fuerzas federales en el sur del país para combatir el tráfico de drogas.

Imágenes difundidas muestran que la aeronave, tipo Cessna, fue localizada en una zona abierta con camino de terracería, donde personal militar resguardó el perímetro tras el aseguramiento.

Sin detenidos hasta ahora

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas relacionadas con este decomiso, ni han precisado el origen o destino del cargamento asegurado.

Según el Gabinete de Seguridad, la incautación representa una afectación económica superior a los 131 millones de pesos para las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Operativos simultáneos en varios estados

El reporte federal también incluyó acciones relevantes en otras entidades del país.

En Chiapas, fuerzas federales realizaron cateos en Tuxtla Chico y Suchiate, donde detuvieron a dos personas y aseguraron armas, vehículos blindados y dinero en efectivo.

En Guerrero, la Marina interceptó una embarcación con dos extranjeros que transportaban 26 bultos de cocaína frente a Ixtapa-Zihuatanejo.

También se reportaron decomisos de cartuchos en Sonora, la inhabilitación de un laboratorio clandestino en Sinaloa, rescates de víctimas de trata en Quintana Roo y detenciones de presuntos integrantes criminales en Nuevo León, como parte de la estrategia nacional de seguridad.

Comentarios