Garantiza CSP seguridad para turistas en Mundial FIFA™

A un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está preparado para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, al tiempo que garantizó condiciones de seguridad, movilidad e infraestructura para el desarrollo del torneo.

La mandataria federal afirmó que existe coordinación entre el Gobierno de México y las autoridades locales para atender cualquier eventualidad relacionada con la llegada masiva de aficionados a las sedes mundialistas.

Destacó que México tiene experiencia en la recepción de millones de turistas y aseguró que el flujo de visitantes continúa creciendo.

“El turismo en México ha aumentado. Del año pasado a este año creció 12 por ciento el número de visitantes”, señaló.

Explicó que ya se observa la llegada de aficionados a ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sedes oficiales del certamen.

“Están llegando visitantes a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara para los partidos y a todo México. Entonces no hay ningún problema, se reciben más visitantes”, afirmó.

Incluso destacó el momento turístico que vive el país al señalar que “México está de moda”.

Aeropuerto listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante las inquietudes por las obras de modernización en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que la primera etapa de los trabajos concluyó en tiempo y forma.

“No, está perfecto el aeropuerto. La primera fase del Aeropuerto Internacional Benito Juárez quedó terminada en tiempo y forma y está funcionando muy bien”, dijo.

Detalló que las áreas de migración fueron ampliadas para agilizar el ingreso de visitantes internacionales.

“Las salas de migración son otra cosa completamente distinta. Hay muchísimos espacios para recibir a los visitantes”, explicó.

Además, indicó que los viajeros podrán ingresar mediante sistemas electrónicos o a través de los agentes migratorios instalados en las terminales aéreas.

Agregó que las siguientes fases de remodelación se realizarán una vez concluido el torneo.

Sobre posibles manifestaciones en el aeropuerto o en puntos estratégicos de la capital durante la inauguración del torneo, aseguró que las autoridades ya cuentan con operativos y mecanismos de coordinación.

“Ayer y hoy está preparado tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno de México. Hay mucha coordinación y no hay problema”, sostuvo.

Habrá 18 sedes gratuitas para ver los partidos

La jefa del Ejecutivo también confirmó que, independientemente de lo que ocurra con el acceso al Zócalo capitalino durante la inauguración, los aficionados tendrán 18 espacios habilitados para seguir gratuitamente los encuentros del Mundial.

“Todos los que tienen boleto van a llegar. Todos van a ver porque además no hay clases, no hay trabajo de oficina. Todo el mundo vamos a ver a la selección y echarle porras”, expresó.

Asimismo, recordó que quienes no cuenten con televisión de paga podrán disfrutar los partidos en distintos puntos de la capital.

“Los que no tienen acceso a la televisión de paga lo pueden ver de manera gratuita en 18 sedes en la ciudad”, indicó.

Las sedes anunciadas por Sheinbaum son:

Álvaro Obregón – Parque La Bombilla. Azcapotzalco – Parque Tezozómoc. Benito Juárez – Parque Las Américas. Coyoacán – Parque de la Consolación. Cuajimalpa – Deportivo San Mateo Tlaltenango. Cuauhtémoc – Plaza Garibaldi. Gustavo A. Madero – Campos Revolución. Gustavo A. Madero – Deportivo Hermanos Galeana. Iztacalco – Utopía Mixiuhca. Iztapalapa – Utopía Meyehualco. Iztapalapa – Central de Abasto. Magdalena Contreras – Unidad Independencia. Miguel Hidalgo – Bajo Puente Tacuba. Milpa Alta – Deportivo San Francisco Tecoxpa. Tlalpan – Deportivo Vivanco. Tláhuac – Bosque de Tláhuac. Venustiano Carranza – Utopía Eduardo Molina. Xochimilco – Deportivo Xochimilco.

Adelantó que durante la tarde se informará si el Zócalo podrá utilizarse para la ceremonia inaugural; sin embargo, dejó claro que la afición tendrá múltiples alternativas para seguir el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

“Van a estar abiertas las 18 sedes para todo aquel que quiera llegar y ver de manera gratuita los partidos”, concluyó.

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