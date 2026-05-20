México garantiza precio justo del maíz blanco con nuevo acuerdo
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mecanismo busca fortalecer la soberanía alimentaria y estabilizar el precio de la tortilla
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Mayo
2026
El Gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo nacional con productores, comercializadores e industriales del maíz para ordenar el mercado del grano, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y privilegiar la compra de maíz blanco nacional antes de recurrir a importaciones.
El convenio, denominado Sistema de ordenamiento para el maíz blanco, fue suscrito en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del gabinete federal y representantes de unas 80 empresas nacionales y extranjeras vinculadas con la cadena productiva del maíz.
La administración federal busca con este mecanismo garantizar precios justos para productores y consumidores, además de estabilizar el mercado en medio de la tensión por el posible incremento en el precio de la tortilla.
La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, destacó que uno de los principales compromisos será dar prioridad al maíz mexicano.
“Las empresas compradoras privilegiarán la adquisición y consumo de maíz blanco nacional antes de recurrir a las importaciones. Es un gran logro”, afirmó la funcionaria durante la firma del acuerdo.
Sistema de ordenamiento para el maíz blanco. Ciudad de México https://t.co/Xp8Vem4o5M— Gobierno de México (@GobiernoMX) May 20, 2026
Compras anticipadas y apoyo a productores
El esquema contempla contratos de compras anticipadas entre productores, comercializadores e industriales para dar mayor certidumbre al campo mexicano y evitar fluctuaciones bruscas en los precios.
Además, el Gobierno federal ofrecerá acceso a insumos, asistencia técnica, innovación tecnológica y herramientas de eficiencia productiva para pequeños y medianos agricultores.
Según explicó la titular de Agricultura, el objetivo es fortalecer la rentabilidad del sector y avanzar hacia la autosuficiencia del maíz blanco, uno de los productos básicos en la alimentación mexicana.
“A través de estos mecanismos se facilitará el acceso a insumos a precio justo, innovación tecnológica, asistencia técnica y herramientas de eficiencia productiva”, señaló.
Sheinbaum destaca transparencia y soberanía alimentaria
Durante el acto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el acuerdo es voluntario y representa una plataforma de coordinación entre todos los actores involucrados en la cadena productiva.
La mandataria federal sostuvo que el objetivo central es garantizar la soberanía alimentaria del país y asegurar que los productores puedan vivir dignamente de su trabajo.
“Hoy estamos sentados aquí firmando un programa de ordenamiento de la producción y el mercado del país para beneficio también de los consumidores y del país”, expresó.
Sheinbaum indicó que el nuevo esquema permitirá transparentar las operaciones de compra y comercialización del grano, así como reducir la dependencia de mercados internacionales.
Con este acuerdo, el Gobierno federal busca consolidar una política orientada a fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia alimentaria del exterior.
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