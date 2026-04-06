Presidenta garantiza regreso de Colección Gelman a México en 2028

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que la Colección Gelman, considerada uno de los acervos privados más importantes del país, no saldrá de manera permanente del territorio nacional y regresará en 2028 tras una gira internacional.

Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue enfática al señalar que las obras están protegidas por la ley mexicana.

“Las autoridades de cultura van a cumplir con la ley y van a defender el patrimonio artístico del país”, subrayó.

El gobierno federal explicó que la colección será exhibida en distintos países durante dos años como parte de un esquema de difusión cultural, una práctica común que permite compartir el arte mexicano a nivel global sin perder su propiedad.

“Esta colección no se va a vender, no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo… va a visitar distintos países del mundo y va a regresar a México como dice la ley”, afirmó Sheinbaum.

Sheinbaum recordó que, aunque se trata de una colección privada, cuenta con declaratoria de monumento artístico, lo que impide su venta o permanencia en el extranjero.

Las declaraciones se dan tras semanas de controversia, luego de que el diario The Guardian publicara que la comunidad artística mexicana rechazaba el envío de la colección a España.

La jefa del Ejecutivo desmintió esta versión y aseguró que se trata de información incorrecta. “¿Cuántas veces quieren que digamos que la Secretaría de Cultura está cumpliendo con la ley?”, cuestionó.

Santander y propietarios respaldan el retorno

Por su parte, la Fundación Banco Santander, que firmó el acuerdo con la familia propietaria del acervo, también confirmó que las piezas regresarán a México una vez concluida la gira.

El convenio contempla que, tras su exhibición en el país, incluido el Museo de Arte Moderno, la colección viaje al extranjero, comenzando por España.

Un acervo clave del arte mexicano

La Colección Gelman reúne obras fundamentales del arte del siglo XX, con piezas de Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.

Además, la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó que, a diferencia del pasado, ahora la colección ha sido expuesta en México para el público general antes de iniciar su recorrido internacional.

“El Banco Santander se pone de acuerdo con los privados para promover la obra… después de 20 años se presenta en el Museo de Arte Moderno para todos los mexicanos”, explicó.

Finalmente, Sheinbaum insistió en que el proceso cumple plenamente con la legislación vigente y rechazó versiones sobre una supuesta pérdida del patrimonio.

“Esta colección va a regresar a México y se están cumpliendo todas las leyes”, concluyó.

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