Sheinbaum garantiza seguridad total para Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México cuenta con las condiciones necesarias para recibir el Mundial de 2026 y sostuvo que no existen riesgos para visitantes ni para la organización del torneo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue directa al responder sobre la seguridad del evento:

“Todas, hay todas las garantías”, dijo.

Al ser cuestionada sobre posibles riesgos para aficionados extranjeros, reiteró: “Ningún riesgo”.

Violencia tras la muerte de “El Mencho”

Las declaraciones se producen después de los episodios de violencia registrados en distintos estados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

En entidades como Guadalajara, Michoacán y Nayarit se reportaron bloqueos carreteros, incendios de negocios y enfrentamientos armados.

El titular de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los choques dejaron militares y presuntos integrantes del crimen organizado muertos.

Autoridades estadounidenses también consideraban a Oseguera Cervantes uno de los criminales más buscados por tráfico de drogas, particularmente fentanilo.

Te puede interesar: Así cayó 'El Mencho'; Ejército revela cómo fue el operativo

FIFA solicita reportes de seguridad

Ante el contexto, la FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad en México, con especial atención a sedes mundialistas.

El organismo mantiene seguimiento a lo ocurrido en zonas que albergarán partidos, especialmente ciudades clave del torneo.

México, sede histórica del torneo

Por otra parte. el Mundial 2026 será organizado de forma conjunta con Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán 13 encuentros en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

El partido inaugural en México está previsto en el Estadio Azteca, donde la selección nacional abrirá su participación.

Comentarios