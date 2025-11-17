Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T091545_496_4eff3e99e0
Nacional

Gobierno Federal invertirá más de $50,000 mdp en Plan Michoacán

La mandataria federal afirmó que tan solo $37,000 millones de pesos serán invertidos en las carreteras de dicha entidad

  • 17
  • Noviembre
    2025

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó la forma en que se distribuirá la inversión de más de 50,000 millones de pesos en el Plan Michoacán.

Durante la conferencia matutina impartida desde Palacio Nacional, la mandataria federal detalló cómo se realizará la inversión de 57,000 millones de pesos prevista para dicha estrategia.

"Una parte de eso es inversión mixta para carreteras, cerca de 37,000 millones y el resto es ajustes presupuestales internos para poder cumplir el Plan Michoacán".

Sin embargo, Sheinbaum Pardo afirmó que pese a la inversión, se tendrá una mayor austeridad.

"Sin afectar la operación, pero todavía hay espacio. Sobretodo para cumplir con el pueblo de Michoacán. Hay que hacer lo necesario" afirmó la presidenta.

Además, se tiene previsto que durante esta semana, Sheinbaum Pardo se reúna con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_canada_alerta_sheinbaum_86935c8430
Minimiza Federación alerta de viaje que lanzó Canadá
nacional_nuevo_secretario_seguridad_michoacan_1e0fb15aab
Michoacán nombra a nuevo secretario de Seguridad
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T154329_480_3042fd15bb
García Harfuch supervisa despliegues de seguridad en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_18_T152342_055_5664700bf3
Niegan amparo a Zhenli Ye Gon; seguirá en prisión preventiva
nl_estado_inversion_mujeres_ca9170a7f1
NL el Estado que más invierte en las mujeres: Samuel García
papa_leon_xiv_mexico_d380bf41ce
Expresa papa León XIV su deseo de visitar México
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×