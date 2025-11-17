Gobierno Federal invertirá más de $50,000 mdp en Plan Michoacán

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó la forma en que se distribuirá la inversión de más de 50,000 millones de pesos en el Plan Michoacán.

Durante la conferencia matutina impartida desde Palacio Nacional, la mandataria federal detalló cómo se realizará la inversión de 57,000 millones de pesos prevista para dicha estrategia.

"Una parte de eso es inversión mixta para carreteras, cerca de 37,000 millones y el resto es ajustes presupuestales internos para poder cumplir el Plan Michoacán".

Sin embargo, Sheinbaum Pardo afirmó que pese a la inversión, se tendrá una mayor austeridad.

"Sin afectar la operación, pero todavía hay espacio. Sobretodo para cumplir con el pueblo de Michoacán. Hay que hacer lo necesario" afirmó la presidenta.

Además, se tiene previsto que durante esta semana, Sheinbaum Pardo se reúna con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora.

Comentarios