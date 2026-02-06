Mantenemos comunicación constante con Grecia Quiroz: Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el municipio de Uruapan, Michoacán, cuenta con respaldo directo del Gobierno federal tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025, y adelantó que visitará la demarcación cuando las condiciones lo permitan.

Desde Morelia, durante su conferencia matutina, detalló que mantiene comunicación constante con la alcaldesa Grecia Quiroz, y que ya se ejecutan acciones concretas en materia de seguridad.

“Estamos en contacto con la presidenta municipal de Uruapan… se está trabajando en el cuartel de la policía que solicitó, apoyando también en su secretario de Seguridad; se incorpora un miembro de la Defensa Nacional… y lo que necesite Uruapan, en su momento iremos”, sostuvo.

Refuerzos y coordinación federal

La mandataria subrayó que las fuerzas federales colaboran con el ayuntamiento para fortalecer la capacidad operativa de la policía local y atender otros frentes prioritarios en la región.

En el mismo acto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se han realizado capturas relevantes vinculadas al caso del exedil.

“Ha habido detenciones importantes relacionadas con la investigación”, puntualizó.

Dos ejes: causas y cero impunidad

Sheinbaum contrastó su estrategia con enfoques anteriores en Michoacán y explicó que la política actual se sustenta en dos pilares: atención social y combate frontal al delito dentro de la ley.

“Aquí la visión es distinta: atender las causas que generan la violencia, particularmente a los jóvenes… y por otro lado, cero impunidad en el marco de la ley”, afirmó.

Añadió que esta combinación ha permitido avances a nivel nacional.

“Es una visión completamente distinta y eso es lo que nos ha permitido los resultados en la disminución de homicidios en el país: 40 por ciento”, remarcó.

Por otra parte, reiteró que el caso de Uruapan forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la seguridad en Michoacán, con acciones simultáneas en desarrollo social, infraestructura y persecución del delito.

