Grupo delictivo de Rocha Cantú fabricaba cargadores de rifles R15

La Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participaron en la investigación que llevó a la orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo.

Según informes de inteligencia, la red delictiva no sólo traficaba combustible y armas de Estados Unidos y Guatemala, sino que también fabricaba hasta mil 500 cargadores para rifles R15 cada semana.

Producción de armamento para cárteles

Los cargadores eran vendidos a organizaciones criminales como La Unión Tepito, el Cártel Jalisco Nueva Generación y células del Cártel del Golfo, entre ellas la de Ezequiel Cárdenas Rivera, detenido en agosto.

La operación era encabezada por Jacobo Reyes León, El Lic, señalado como responsable de coordinar el tráfico ilícito.

Juez ordena captura de implicados

Rodrigo Rosales Salazar, juez de distrito en Querétaro, libró las órdenes de aprehensión dentro de la causa penal 405/2025.

La solicitud fue presentada por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Reyes León, excandidato del PRD en San Martín de las Pirámides, operaba además un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca, Estado de México.

La indagatoria se integró con reportes de la Guardia Nacional, la FGR y la Conase, además de intervenciones de comunicaciones autorizadas judicialmente.

En estos informes se documenta que Reyes León aseguró tener maquinaria para producir los 1,500 cargadores semanales destinados a grupos criminales.

Implicación de Rocha Cantú

El documento judicial detalla que Rocha Cantú fue identificado como integrante de la organización desde diciembre de 2024.

Se le atribuyen funciones de dirección, inversión en la importación ilegal de combustible y pagos millonarios a Reyes León para obtener información, así como el abastecimiento de gasolineras con combustible ilícito.

Aunque la orden de captura fue girada el 15 de noviembre, Rocha Cantú no fue presentado ante el juez debido a que obtuvo un criterio de oportunidad, lo que lo excluyó temporalmente del proceso judicial.

