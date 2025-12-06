Papa nombra a José E. Ramos Delgado Obispo Auxiliar de Monterrey

La Arquidiócesis de Monterrey anunció que el Papa León XIV designó a José Eugenio Ramos Delgado como Obispo Auxiliar de Monterrey.

A través de redes sociales, la Arquidiócesis de Monterrey compartió un mensaje en donde mencionan que recibieron la noticia sobre dicha designación.

Explicaron que el Monseñor continuará con sus labores como pastor propio de la Parroquia y Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

El Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López también pidió a la comunidad católica orar por el monseñor, así como por todos aquellos miembros de la iglesia que fueron llamados al servicio episcopal.

¿Quién es José Eugenio Ramos, nuevo arzobispo auxiliar en Nuevo León?

José Eugenio Ramos Delgado, nació el 28 de octubre de 1973, en Monclova, Coahuila.

En 1990 ingresó al Seminario de la Arquidiócesis de Monterrey, donde realizó los estudios de Humanidades, Filosofía y Teología. Después fue ordenado Diácono el 22 de agosto de 1998 en la Basílica de Nuestra Señora del Roble.

Tan solo un año después se convirtió en el sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora

de Guadalupe.

Entre los cargos que tuvo durante su trayectoria se encuentra el de Rector de la Catedral Metropolitana de Monterrey, así como Rector y Representante Legal de la Escuela Antonio de P. Ríos.

