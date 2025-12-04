En la conferencia matutina de este jueves, el titular de la Agencia Reguladora de Transportes Ferroviarios, Andrés Lajous, presentó los avances del proyecto ferroviario del norte del país y confirmó que el tramo Saltillo–Nuevo Laredo–Monterrey ya se encuentra en plena fase de obra y licitación.

Lajous explicó que el avance es sostenido a lo largo de todo el corredor.

“Estamos en fase de obra en Saltillo–Nuevo Laredo, y seguimos trabajando en los puntos donde hay ejidos y propiedad privada para liberar el derecho de vía”, dijo.

Además, señaló que este tramo cuenta ya con su manifestación de impacto ambiental completa:

“Tenemos la manifestación de impacto ambiental para todo el tramo”, afirmó.

Progreso en obra y derecho de vía

Lajous confirmó que el tramo Saltillo–Nuevo Laredo, uno de los más extensos y estratégicos del futuro tren de pasajeros, ya cuenta con manifestación de impacto ambiental para todo el recorrido.

“Seguimos trabajando en aquellos lugares donde hay ejidos y propiedad privada, liberando el derecho de vía”, explicó el funcionario.

Cabe señalar que el frente de obra se encuentra activo en varios puntos:

Unión San Javier–Arroyo del Saúz, donde avanza la base del terraplén.

Arroyo del Saúz–Nuevo Laredo, el sector más al norte.

Saltillo–Santa Catarina, considerado el tramo con mayor número de estructuras.

El trayecto alterna vía doble y vía sencilla, y contempla túneles, pasos elevados y terraplenes. Un render presentado muestra la vía de carga y, adyacentes, dos vías para pasajeros, dependiendo de la sección.

Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia

Este viernes se lanzará la licitación de 18 kilómetros de otro tramo urbano que recorrerá el Tren del Golfo dentro de la zona metropolitana de Monterrey, según anunció en Palacio Nacional la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) que está encargada de esta obra.

Este tramo tendrá conexión con la Línea 4 del Metro con la cual compartirá estaciones y edificios, indicó la dependencia.

Con esta licitación se sabrá la modalidad que tendrá dentro de la zona urbana el también conocido como Tren del Norte pues se ha manejado que podría ser mediante un viaducto elevado, pero eso no se ha oficializado.

Frente a la presidenta de México, Claudia Shenbaum, el titular de la ARTF, expresó que ya tienen propuestas para otro tramo urbano, pero que el que va de Santa Catarina a San Jerónimo se licita este viernes.

Lajous dijo que la zona metropolitana de Monterrey es un “punto fundamental” donde se concentran importantes procesos de licitación del Tramo B (salida norte), del que ya se recibieron propuestas para la licitación de este segmento, correspondiente a la salida hacia el norte de la ciudad, con una extensión de aproximadamente 30 kilómetros.

“Estamos por publicar, el día de mañana (hoy), la licitación de lo que llamamos zona metropolitana de Monterrey, que es los primeros 18 kilómetros de acceso entre Santa Catarina hacia el centro de Monterrey, así como las estaciones y los edificios auxiliares”, señaló.

“Ya recibimos propuestas para lo que llamamos la zona metropolitana de Monterrey, tramo B, que es la salida hacia el norte de Monterrey alrededor de 30 kilómetros”, indicó.

También están en concurso las estaciones que abarcan desde Derramadero hasta García, en la zona de Coahuila, así como la entrada principal a la capital neoleonesa.

Ayer, en Palacio Nacional se dijo que el proyecto ferroviario del norte del país “avanza a paso firme” al grado que el tramo Saltillo–Nuevo Laredo–Monterrey ya se encuentra en plena fase de obra y licitación.

Lajous detalló que la obra está activa en varios frentes, mientras se continúa con la liberación del derecho de vía en zonas de ejidos y propiedad privada.

“Estamos en fase de obra en Saltillo–Nuevo Laredo, y seguimos trabajando en los puntos donde hay ejidos y propiedad privada para liberar el derecho de vía,” afirmó el funcionario.

El tramo Saltillo–Nuevo Laredo, considerado estratégico para el futuro tren de pasajeros, ya cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) completa para todo el recorrido.

El frente de obra se mantiene activo en diversos sectores clave como la Unión San Javier–Arroyo del Saúz: Avanza la base del terraplén.

También el de Arroyo del Saúz–Nuevo Laredo: El sector más al norte del proyecto. Y el de Saltillo–Santa Catarina, considerado el tramo con el mayor número de estructuras.

El trayecto, que alterna vía doble y vía sencilla, contempla la construcción de túneles, pasos elevados y terraplenes. Los renders presentados ilustran cómo se mantendrá la vía de carga, añadiendo adyacentes dos vías destinadas exclusivamente para los pasajeros.

Conexión estratégica con el Metro

Uno de los puntos destacados por el titular de la Agencia fue la conectividad con el Metro de Monterrey, cuyas nuevas líneas están actualmente en construcción. El gobierno federal trabaja en coordinación con Nuevo León para asegurar que el tren interurbano se integre con el transporte local.

“Para los usuarios será una ventaja llegar desde Saltillo y conectarse con el Metro de Monterrey. Es un beneficio para el tren y para el metro,” aseguró Lajous.

Estaciones: historia y funcionalidad

Como parte del diseño del corredor, se presentaron dos modelos de estaciones que operarán en el tramo Saltillo–Nuevo Laredo.

La primera es la de Villaldama–Bustamante: Se rehabilitará una estación histórica del siglo XIX, conservando sus áreas originales de espera, acceso y oficinas.

Otras es la de Anáhuac, clasificada como estación de baja demanda, tendrá un diseño funcional definido por la arquitectura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Ingeniería y material rodante

El proyecto cuenta con la ingeniería básica concluida al 100%, mientras que la ingeniería de detalle avanza en paralelo a la obra física.

En cuanto al material rodante, se recordó que está en curso la licitación para la adquisición de 47 trenes diésel-eléctricos. Estos trenes alcanzarán velocidades máximas de 160 a 200 km/h y contarán con un 65% de contenido nacional.

Lajous concluyó su informe agradeciendo la coordinación interinstitucional entre dependencias como Medio Ambiente, Sedatu, Defensa, Conagua, Hacienda, CFE y Pemex.

