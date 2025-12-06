EUA revive la Doctrina Monroe en su nueva estrategia de seguridad

La nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos declara explícitamente que la Doctrina Monroe será aplicada de nuevo en el continente americano.

El documento, difundido por la Casa Blanca, afirma que Washington buscará “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.

Control regional y freno a potencias externas

La estrategia señala que impedirán que actores “no hemisféricos” establezcan presencia militar o controlen recursos estratégicos en la región.

El texto define este enfoque como un “Corolario Trump”, una reafirmación del poder estadounidense acorde con sus prioridades de seguridad.

Trump: “Salvamos al mundo del desastre”

En la introducción del documento, Donald Trump asegura que durante sus primeros meses de gobierno “salvó” a Estados Unidos y al mundo de la catástrofe.

Afirma que la nueva estrategia busca garantizar que el país siga siendo “la nación más poderosa y exitosa de la historia humana”.

Prioridades en el hemisferio occidental

La Estrategia plantea que continuará presionando a sus socios regionales para controlar la migración y crear una “estabilidad tolerable”.

Washington promete premiar a gobiernos y movimientos alineados con sus intereses y propone ajustar su presencia militar para enfrentar “amenazas urgentes”.

El documento contempla “despliegues enfocados” para asegurar la frontera sur y combatir a los cárteles, incluso mediante el uso de fuerza letal.

Estados Unidos considera indispensable mantener su preeminencia en el hemisferio para garantizar su prosperidad y seguridad.

El “Corolario Trump” a una doctrina bicentenaria

La Casa Blanca había adelantado este giro el 2 de diciembre, cuando proclamó un nuevo “corolario” a la Doctrina Monroe, asegurando que el pueblo estadounidense controlará su destino “en nuestro hemisferio”.

En el mensaje, Trump afirmó que esta doctrina ha protegido a América del comunismo, el fascismo y la injerencia extranjera.

Expansión del dominio estadounidense

La proclama sostiene que bajo este enfoque se fortaleció el control del Canal de Panamá, se recuperó el dominio marítimo, se frenó el tráfico de drogas vía México y se detuvo la “invasión” de migrantes en la frontera sur.

“La Doctrina Monroe está viva y bien”, concluyó Trump, al asegurar que el liderazgo estadounidense “está de regreso más fuerte que nunca”.

