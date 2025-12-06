Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T110427_560_2e01192229
Internacional

EUA revive la Doctrina Monroe en su nueva estrategia de seguridad

EUA reactiva la Doctrina Monroe; anuncia medidas para reforzar su control en el hemisferio, limitar influencias externas y endurecer operaciones militares

  • 06
  • Diciembre
    2025

La nueva Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos declara explícitamente que la Doctrina Monroe será aplicada de nuevo en el continente americano.

El documento, difundido por la Casa Blanca, afirma que Washington buscará “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”.

Control regional y freno a potencias externas

La estrategia señala que impedirán que actores “no hemisféricos” establezcan presencia militar o controlen recursos estratégicos en la región.

El texto define este enfoque como un “Corolario Trump”, una reafirmación del poder estadounidense acorde con sus prioridades de seguridad.

Trump: “Salvamos al mundo del desastre”

En la introducción del documento, Donald Trump asegura que durante sus primeros meses de gobierno “salvó” a Estados Unidos y al mundo de la catástrofe.

Afirma que la nueva estrategia busca garantizar que el país siga siendo “la nación más poderosa y exitosa de la historia humana”.

EH UNA FOTO - 2025-12-06T110339.910.jpg

Prioridades en el hemisferio occidental

La Estrategia plantea que continuará presionando a sus socios regionales para controlar la migración y crear una “estabilidad tolerable”.

Washington promete premiar a gobiernos y movimientos alineados con sus intereses y propone ajustar su presencia militar para enfrentar “amenazas urgentes”.

El documento contempla “despliegues enfocados” para asegurar la frontera sur y combatir a los cárteles, incluso mediante el uso de fuerza letal.

Estados Unidos considera indispensable mantener su preeminencia en el hemisferio para garantizar su prosperidad y seguridad.

El “Corolario Trump” a una doctrina bicentenaria

La Casa Blanca había adelantado este giro el 2 de diciembre, cuando proclamó un nuevo “corolario” a la Doctrina Monroe, asegurando que el pueblo estadounidense controlará su destino “en nuestro hemisferio”.

En el mensaje, Trump afirmó que esta doctrina ha protegido a América del comunismo, el fascismo y la injerencia extranjera.

Expansión del dominio estadounidense

La proclama sostiene que bajo este enfoque se fortaleció el control del Canal de Panamá, se recuperó el dominio marítimo, se frenó el tráfico de drogas vía México y se detuvo la “invasión” de migrantes en la frontera sur.

“La Doctrina Monroe está viva y bien”, concluyó Trump, al asegurar que el liderazgo estadounidense “está de regreso más fuerte que nunca”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
G7_Htb_Ce_WAAA_4d_YA_bb7f4dc399
SEP y Salud lanza estrategia para menstruación digna en escuelas
thumbs_b_c_05407b5ba3b13fbb47d411f477cd64a5_83fd3c228a
Israel prevé segunda fase de la tregua tras entrega de restos
publicidad

Últimas Noticias

AP_25341705042290_38f62d6284
Dortmund gana y se afianza en el tercer lugar de la Bundesliga
rgvbfr_63471602a1
Avanza ley para regular anexos y cirugías estéticas en menores
EH_UNA_FOTO_2025_12_07_T135628_052_5dd84ebe9a
Vinculan a proceso a extitular de Hacienda en Sonora
publicidad

Más Vistas

selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
grupos_mundial_2026_bf0d286bd5
¡Listo el Mundial 2026! Así quedaron conformados los Grupos
eduardo_manzano_muere_9abb8d6edb
Muere Eduardo Manzano, polivoz y miembro de 'Una familia de 10'
publicidad
×