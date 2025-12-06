Actualiza Semarnat normas que reducen emisión de contaminantes

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales puso en marcha el proceso de actualización de tres normas oficiales mexicanas enfocadas en disminuir las emisiones contaminantes provenientes de fuentes fijas.

El objetivo es endurecer los límites permitidos y mejorar los sistemas de control.

NOM-043 avanza hacia límites más estrictos

La Dirección General de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire informó que la actualización de la NOM-043-SEMARNAT-1993, sobre partículas suspendidas, fue incluida en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2026.

La modificación fue aprobada por el Comarnat y busca reducir hasta 50% las emisiones permitidas.

Revisión profunda para la industria del cemento

Un grupo de trabajo ya desarrolla la actualización de la NOM-040-SEMARNAT-2002, que regula las emisiones en la fabricación de cemento hidráulico.

La propuesta prevé límites más estrictos para partículas y gases, nuevos procedimientos de evaluación y mejoras en la medición de emisiones.

Se proyectan reducciones del 30% en partículas totales, 50% en dióxido de azufre, 30% en monóxido de carbono y 20% en óxidos de nitrógeno.

"Al momento de su aplicación, se tiene presupuestado una reducción del 30% en la emisión de partículas totales, un 50% en SO2 (dióxido de azufre), 30 por ciento en CO (monóxido de carbono) y 20% en Nox (óxidos de nitrógeno), así como, mejoras en la medición de emisiones".

También se modificará norma sobre combustión indirecta

La Comarnat aprobó incluir la actualización de la NOM-085-SEMARNAT-2011, que regula emisiones en equipos de combustión indirecta, dentro del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2026.

