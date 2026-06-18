Hallan cuatro cuerpos en fosas clandestinas de La Marquesa

Autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas en La Marquesa; entre las víctimas hay una pareja de extranjeros desaparecida desde mayo

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Autoridades federales y del Estado de México localizaron cuatro cuerpos en dos presuntas fosas clandestinas en la zona conocida como Valle del Silencio, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac, durante un operativo relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre las víctimas se encuentra una pareja de ciudadanos estadounidenses que había sido reportada como desaparecida desde el 20 de mayo.

Operativo derivó de una búsqueda por desaparición

La movilización fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y autoridades de seguridad estatales.

En las labores participaron más de 100 elementos de distintas corporaciones, quienes localizaron los cuerpos enterrados a menos de un metro de profundidad en un paraje cercano a unas cabañas ubicadas en La Marquesa.

En una de las excavaciones fueron hallados los cuerpos de un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de alrededor de 38 años.

En una segunda fosa fueron encontrados dos hombres de aproximadamente 40 años.

Además, las autoridades localizaron una extremidad humana a unos 200 metros del sitio principal del hallazgo, detrás de una zona de cabañas.

Los primeros reportes indican que las cuatro víctimas presentaban signos de violencia.

Identifican a una pareja desaparecida

Entre los cuerpos localizados se encuentran Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, ciudadanos estadounidenses que residían en Huixquilucan y que desaparecieron tras acudir el 20 de mayo a la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, por asuntos de negocios.

Versiones periodísticas señalan que un día después de su desaparición se detectaron movimientos y transferencias inusuales en sus cuentas bancarias, hechos que también forman parte de las investigaciones.

Las autoridades informaron además que en otra de las fosas fueron encontrados dos cuerpos correspondientes a personas de origen keniano, cuya identidad aún no ha sido revelada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron los homicidios.

El área permanece bajo resguardo mientras continúan las diligencias, entre ellas la revisión de quiénes ocuparon las cabañas cercanas durante las últimas semanas y la identificación plena de todas las víctimas.