Hallan droga en operativo contra 'huachicol' en Allende, NL

Elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lograron la detención en flagrancia de cuatro hombres en el municipio de Allende, encabezado por el alcalde Eduardo Leal.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de mayo, cuando autoridades federales mantenían guardias de vigilancia en un inmueble ubicado sobre la calle Lorenzo Cavazos Tamez.

Dicho predio estaba plenamente identificado como un punto presuntamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al almacenamiento y comercialización ilegal de hidrocarburo (huachicol).

Al momento de la detención en flagrancia, los elementos federales también les aseguraron cuatro bolsas de plástico que contenían una sustancia con las características propias de la metanfetamina.

Tanto los detenidos como la sustancia asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien se encargará de resolver su situación jurídica y continuar con las indagatorias correspondientes sobre el predio presuntamente vinculado al robo de combustible.

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