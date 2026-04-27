FGR anuncia Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes ante el Senado de la República, los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, una ruta para consolidar la procuración de la dependencia.

La titular Ernestina Godoy informó que dicha planificación cuenta con ejes prioritarios en distintos rubros, incluido el combate a la extorsión.

Reestructuración de la Fiscalía General de la República. Coordinación interinstitucional. Fortalecimiento de las Fiscalías en las Entidades Federativas. Nuevos modelos de investigación e inteligencia. Modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Priorizar, segmentar y reorientar recursos hacia los delitos que más afectan al pueblo. Estrategias nacionales para la atención de la violencia contra las mujeres. Estrategias nacionales para la atención de la extorsión y búsqueda de personas desaparecidas. Las víctimas como eje de la actuación de la Fiscalía General de la República. Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas.

"Entre sus ejes prioritarios, destacamos la estrategia para el combate a la extorsión: atención inmediata, inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y persecución penal estratégica para desarticular redes criminales y proteger a las comunidades. La extorsión no admite demora ni respuestas fragmentadas; exige acción pronta, coordinación y todo el peso de la ley."

A través de redes sociales, Godoy mencionó que este modelo marca una nueva etapa en la fiscalía.

"Nunca como ahora tenemos la oportunidad histórica de dotarnos de un marco jurídico donde se dice qué hacer, cómo hacer y cuales son los límites con los que tenemos que actuar. Nunca como ahora tenemos la oportunidad de tener una coordinación en todos los niveles de gobierno"

Hoy, en el Senado de la República, presentamos ante las y los representantes de los grupos parlamentarios los alcances del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, una ruta para fortalecer a la Fiscalía General de la República y consolidar una procuración de… pic.twitter.com/l1SkMOj6RJ — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) April 27, 2026

Además, exhortó al pleno a "no perder ni un minuto de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, en avanzar en dar paz a nuestro país y, en el último de los casos, darle felicidad a nuestro pueblo".

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