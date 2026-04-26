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Michael Jackson coloca 7 canciones en la lista Global de Spotify

El repunte refleja cómo el estreno de la cinta detonó un nuevo interés por su música, incluso décadas después de su lanzamiento original.

  • 26
  • Abril
    2026

Michael Jackson volvió a dominar el streaming global tras el estreno de la película ‘Michael’, colocando siete canciones en el ranking Global de Spotify, con millones de reproducciones en un solo día.

El fenómeno tiene como origen el lanzamiento del biopic dirigido por Antoine Fuqua, que repasa la vida del llamado “Rey del Pop” y ha reactivado el consumo de su catálogo musical a nivel mundial.

¿Qué canciones entraron al ranking global?

Entre los temas más escuchados destacan clásicos que marcaron distintas etapas de su carrera:

#9. Billie Jean — 3.58 millones
#28. Beat It — 2.71 millones
#109. Smooth Criminal — 1.7 millones
#112. They Don’t Care About Us — 1.68 millones
#114. Don’t Stop ’Til You Get Enough — 1.67 millones
#154. Rock with You — 1.41 millones
#161. The Way You Make Me Feel — 1.39 millones

El repunte refleja cómo el estreno de la cinta detonó un nuevo interés por su música, incluso décadas después de su lanzamiento original.

El efecto del biopic ‘Michael’

La película ‘Michael’ aborda la vida del cantante desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como estrella global en los años 80.

Su llegada a cines también vino acompañada de un soundtrack oficial con 13 canciones, que incluye varios de los mayores éxitos del artista, impulsando su presencia en plataformas digitales.

Además, el filme logró un fuerte impacto en taquilla, superando los 200 millones de dólares a nivel global en sus primeros días, lo que amplificó aún más la exposición de su legado musical.

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De ‘Thriller’ a ‘Bad’: el legado que vuelve a sonar

Gran parte de las canciones que regresaron al ranking pertenecen a álbumes icónicos como Thriller (1982), Off the Wall (1979) y Bad (1987), considerados fundamentales en la historia del pop.

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Temas como ‘Billie Jean’ y ‘Beat It’ no solo dominaron las listas en su época, sino que continúan acumulando miles de millones de reproducciones en Spotify, manteniéndose entre los más escuchados de todos los tiempos.

 


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