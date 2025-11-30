Cerrar X
Nacional

Harfuch prevé mayor coordinación con nueva titular en FGR

Omar García Harfuch afirmó que la llegada de Ernestina Godoy a la FGR y los cambios internos fortalecerán la coordinación con el Gabinete de Seguridad

  • 30
  • Noviembre
    2025

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y la Fiscalía General de la República (FGR) mejorará con la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada del Despacho, así como con los recientes cambios internos en la institución.

Durante una conferencia de prensa este domingo, García Harfuch señaló que, aunque siempre hubo una relación de trabajo “muy buena” con el exfiscal general Alejandro Gertz Manero, quien renunció el jueves para ser propuesto como embajador, se espera una colaboración aún más sólida.

“Lo que buscamos es fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”, declaró.

Cambios internos en la FGR

Godoy Ramos, quien hasta el jueves se desempeñaba como consejera Jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, asumió como encargada del Despacho el viernes pasado. Ese mismo día anunció los nombramientos de:

César Oliveros Aparicio, como titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Héctor Elizalde Mora, al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Ambos son excolaboradores de García Harfuch y cuentan con amplia experiencia en tareas de investigación y coordinación, destacó el funcionario.

El titular de la SSPC subrayó que Godoy Ramos ya ha trabajado previamente con integrantes del equipo de seguridad federal, incluido César Oliveros y Héctor Elizalde, lo que facilitará una operación más articulada.


