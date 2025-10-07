Cerrar X
Hay vínculos claros entre Hernán Bermúdez y el crimen: FGR

Alejandro Gertz Manero informó que la FGR cuenta con pruebas sólidas que vinculan a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo criminal La Barredora, con delitos

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron establecer “vínculos muy claros” entre Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, y la delincuencia organizada.

Durante la conferencia matutina de este martes, Gertz Manero explicó que la próxima audiencia federal del caso será determinante para robustecer la acusación.

“Esperamos que el imputado declare, lo que nos permitirá fortalecer la imputación de carácter federal”, señaló.

El caso se originó en Tabasco por extorsión a gasolineros

El fiscal recordó que la investigación comenzó en Tabasco, en 2024, tras una serie de extorsiones a empresarios gasolineros.

“De ahí se derivó una investigación local que estableció la vinculación de este individuo y de las personas que trabajaban con él con delitos del fuero común”, explicó.

Una vez que se giraron las órdenes de aprehensión, las autoridades locales pidieron apoyo a la FGR, ya que Bermúdez había huido del país.

Detenido y expulsado de Paraguay

Tras un trabajo coordinado de inteligencia internacional, Bermúdez Requena fue ubicado en Paraguay, donde el gobierno local ordenó su expulsión inmediata.

“Fue un trabajo muy valioso por parte del gobierno de Paraguay. Lo regresamos a México y se le cumplió la orden de aprehensión local”, detalló el fiscal general.

Durante el proceso de repatriación, la FGR obtuvo nueva información que permitió conseguir una orden de aprehensión federal.

Testimonios clave fortalecen la imputación

De acuerdo con Gertz Manero, los testimonios de dos colaboradores cercanos a Bermúdez fueron fundamentales para comprobar su participación en delitos de delincuencia organizada.

“Logramos establecer vínculos muy claros con delincuencia organizada a partir de los testimonios de dos personas que trabajaban directamente con él; una ya está procesada federalmente y la otra se acogió a un criterio de oportunidad”, precisó.

Aunque Bermúdez se negó a declarar ante autoridades locales, la audiencia intermedia será crucial para definir la ruta judicial del caso.

“Ahí su defensa deberá responder a las imputaciones, lo que nos permitirá fortalecer el caso federal. Vamos muy bien hasta ahorita”, concluyó Gertz Manero.


