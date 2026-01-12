Podcast
Nacional

Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa

Este es el segundo de los cinco hermanos del mandatario que pierde la vida. El primero fue Alfonso, cuya muerte se registró en el año 2024 en Sonora

  • 12
  • Enero
    2026

Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa perdió la vida este domingo. 

El Gobierno del Estado envió las condolencias a los familiares del mandatario estatal. 

Reaccionan ante deceso de Antonio Rocha Moya

Instituciones y funcionarios de diversos rubros enviaron sus condolencias a la familia Rocha Moya.

Entre estas reacciones se encuentran el de diversos gobernadores de entidades como Hidalgo y Tlaxcala, así como dependencias como el SNTE y Cruz Roja Mexicana.

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca

El secretario de Educación, Mario Delgado brindó su solidaridad a la familia de Rocha Moya.

Así como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El Consejo Directivo Local de la Cruz Roja también lamentó la sensible perdida del gobernador.

Este es el segundo de los cinco hermanos del gobernador que pierde la vida. El primero fue Alfonso, cuya muerte se registró en el año 2024 en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora.


