Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa

Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa perdió la vida este domingo.

El Gobierno del Estado envió las condolencias a los familiares del mandatario estatal.

Reaccionan ante deceso de Antonio Rocha Moya

Instituciones y funcionarios de diversos rubros enviaron sus condolencias a la familia Rocha Moya.

Entre estas reacciones se encuentran el de diversos gobernadores de entidades como Hidalgo y Tlaxcala, así como dependencias como el SNTE y Cruz Roja Mexicana.

Gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca

Nuestro más sentido pésame a @rochamoya_, Gobernador de Sinaloa, así como a sus familiares y seres queridos, por el sensible fallecimiento de su hermano Antonio.



Descanse en paz. pic.twitter.com/c2MLCZDHoi — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) January 12, 2026

El secretario de Educación, Mario Delgado brindó su solidaridad a la familia de Rocha Moya.

Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del gobernador de Sinaloa, @rochamoya_.



Mi solidaridad con sus familiares y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/VzJYfbS1SK — Mario Delgado (@mario_delgado) January 12, 2026

Así como Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

⚫️ El #SNTE, encabezado por su Srio. Gral.,

Mtro. Alfonso Cepeda Salas, lamenta profundamente el fallecimiento de Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador de Sinaloa, @rochamoya, y le expresa sus condolencias, así como a sus demás familiares y amigos.



🕊️Descanse en Paz — SNTE Nacional (@SnteNacional) January 12, 2026

El Consejo Directivo Local de la Cruz Roja también lamentó la sensible perdida del gobernador.

🕊️ El Consejo Directivo Local y quienes formamos parte de esta institución lamentamos profundamente la sensible pérdida del Sr. Antonio Rocha Moya, hermano del Gobernador del Estado de Sinaloa, Dr. Rubén Rocha Moya. 🕊️ pic.twitter.com/RpdHsESCXQ — Cruz Roja Mexicana Sinaloa (@cruzrojasinaloa) January 12, 2026

Este es el segundo de los cinco hermanos del gobernador que pierde la vida. El primero fue Alfonso, cuya muerte se registró en el año 2024 en las inmediaciones de Hermosillo, Sonora.

