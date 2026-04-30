Hermano de Carlos Alcaraz debuta con victoria en Sub16 de Madrid

Carlos Alcaraz regresó este jueves al Abierto de Madrid, pero como espectador.

En esta ocasión, vio a su hermano menor Jaime Alcaraz competir en el torneo Sub16.

Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, estuvo en las gradas de la Pista 7 observando cómo su hermano derrotaba a Pol Mas con 2-3 sets.

Después, en redes sociales compartió una fotografía, donde se mostró orgulloso de su hermano.

Entre los españoles que han disputado en el pasado el torneo Sub16 en la Caja Mágica figuran las prometedoras raquetas Martín Landaluce, Daniel Mérida y Rafael Jódar.

Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Madrid por una lesión en la muñeca derecha. No defenderá su título del Abierto de Francia dentro de tres semanas.

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