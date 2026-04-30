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Hermano de Carlos Alcaraz debuta con victoria en Sub16 de Madrid

Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, estuvo en las gradas de la Pista 7 observando cómo su hermano

  • 30
  • Abril
    2026

Carlos Alcaraz regresó este jueves al Abierto de Madrid, pero como espectador. 

En esta ocasión, vio a su hermano menor Jaime Alcaraz competir en el torneo Sub16.

Alcaraz, vigente campeón del Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, estuvo en las gradas de la Pista 7 observando cómo su hermano derrotaba a Pol Mas con 2-3 sets.

Después, en redes sociales compartió una fotografía, donde se mostró orgulloso de su hermano.

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Entre los españoles que han disputado en el pasado el torneo Sub16 en la Caja Mágica figuran las prometedoras raquetas Martín Landaluce, Daniel Mérida y Rafael Jódar.

Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Madrid por una lesión en la muñeca derecha. No defenderá su título del Abierto de Francia dentro de tres semanas.


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