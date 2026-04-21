Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T135650_860_f7d507762a
Tamaulipas

Detienen en Reynosa a familiar de funcionaria por armas

Un operativo de fuerzas federales derivó en la detención de Engelbert Chavira Ríos, señalado como hermano de una directora de Tránsito local

  • 21
  • Abril
    2026

Un operativo de fuerzas federales derivó en la detención de Engelbert Chavira Ríos, señalado como hermano de una directora de Tránsito local, tras un cateo realizado en la colonia Aztlán.

De acuerdo con reportes preliminares, elementos de seguridad ingresaron a un domicilio donde aseguraron diversas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La intervención fue ejecutada como parte de acciones contra la delincuencia organizada en la región. Durante el operativo, las autoridades decomisaron armamento cuya posesión está restringida a instituciones militares.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.

Investigación en curso

A Engelbert Chavira Ríos se le imputan presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su posible participación en actividades ilícitas.

Las autoridades no han confirmado públicamente el vínculo familiar con la funcionaria municipal, ni la identidad oficial de la misma.

Se espera que en las próximas horas las autoridades federales amplíen la información sobre el caso y los resultados del cateo.

Nota en desarrollo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarga_5_c78d1a2866
Corte permite seguir operando centro migratorio en Florida
Whats_App_Image_2026_04_21_at_7_23_50_PM_eafeb68387
Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares
71b3d2c0_4221_4aa5_805d_a9a8454e5161_96e07ca224
Niegan vínculos del Ayuntamiento con el crimen organizado
publicidad

Últimas Noticias

566b7d320668e3b167e02ed29638f2a769d9d8b6_2e8bd8bd37
Chayanne enciende la CDMX con su gira 'Bailemos otra vez'
Whats_App_Image_2026_04_22_at_7_36_44_PM_a44229621b
Activan protocolo de seguridad escolar por amenaza de tiroteos
deportes_muertos_colombia_9903970923
Pelea entre aficionados deja dos muertos en Bogotá
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×