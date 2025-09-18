Hernán Bermúdez en México; será llevado a El Altiplano

El exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de La Barredora, organización vinculada al CJNG, Hernán Bermúdez, llegó este jueves a las 19:00 horas al Aeropuerto Internacional de Toluca después de ser enviado desde Paraguay.

Conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, Bermúdez será trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República hacia el CEFERESO Número 1, “El Altiplano”.

Ahí, Bermúdez enfrentará los cargos por su participación en actividades delictivas del cártel.

El exfuncionario fue detenido en su residencia en Paraguay la noche del 12 de septiembre, y su viaje incluyó escalas en Bogotá y Tapachula, Chiapas, antes de llegar a Toluca.