Hernán Bermúdez en México; será llevado a El Altiplano
Bermúdez llegó a las 19:00 horas al Aeropuerto de Toluca para ser trasladado al CEFERESO 1, donde enfrentará cargos por actividades delictivas con el CJNG
- 18
-
Septiembre
2025
El exsecretario de Seguridad de Tabasco y líder de La Barredora, organización vinculada al CJNG, Hernán Bermúdez, llegó este jueves a las 19:00 horas al Aeropuerto Internacional de Toluca después de ser enviado desde Paraguay.
Conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, Bermúdez será trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad en un vehículo tipo rhino de la Fiscalía General de la República hacia el CEFERESO Número 1, “El Altiplano”.
Ahí, Bermúdez enfrentará los cargos por su participación en actividades delictivas del cártel.
El exfuncionario fue detenido en su residencia en Paraguay la noche del 12 de septiembre, y su viaje incluyó escalas en Bogotá y Tapachula, Chiapas, antes de llegar a Toluca.
🚨 Le llegó la hora a Hernán Bermúdez 🚨— Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) September 19, 2025
Capturan a "El Abuelo", narcosecretario de Adán Augusto y líder de La Barredora, tras aterrizar en #Toluca.
Después de 24 horas de su expulsión de Paraguay y su traslado a #México, así fue cumplimentada la orden de aprehensión en su… pic.twitter.com/lCICHvNrnC
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas