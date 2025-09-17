Bermúdez aterrizará en Tapachula y después será llevado al Edomex

El avión oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), encargado de trasladar a Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como cabecilla del grupo criminal La Barredora— se encuentra próximo a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, según el rastreo en vivo de la plataforma FlightAware.

La llegada está programada para las 10:38 de la noche, tiempo del centro de México.

De acuerdo con la bitácora de vuelo, la aeronave partió este miércoles 17 de septiembre a las 5:03 de la tarde (hora local) desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Asunción, Paraguay, con destino inicial a Cozumel. Sin embargo, en el trayecto se reportó un desvío de ruta.

El plan de vuelo fue modificado y el jet privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, a las 8:33 de la noche (hora local), posiblemente para recargar combustible. Desde la capital colombiana despegó nuevamente a las 8:17 p. m. y actualmente se dirige a Tapachula, Chiapas.

Información preliminar indica que el itinerario contempla como destino final el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, con el fin de coordinar la logística y los operativos que permitirán su ingreso al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”.