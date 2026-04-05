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Vinculan a proceso a exsecretario de Seguridad de Tabasco

Hernán Bermúdez Requena fue acusado de desaparición forzada; permanecerá en “El Altiplano” mientras avanzan las investigaciones

  • 05
  • Abril
    2026

El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, tras una audiencia celebrada el sábado 4 de abril de 2026.

Un juez de control determinó que existen pruebas suficientes para investigar al exfuncionario, quien es señalado además como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

Durante la audiencia, Bermúdez Requena, también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H", compareció por videoconferencia desde el penal federal de máxima seguridad.

El juez ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exjefe policiaco permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “El Altiplano”.

Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para que la Fiscalía de Tabasco concluya la investigación complementaria en torno al caso.

La detención de Bermúdez Requena fue informada el pasado 31 de marzo, cuando autoridades estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada de personas.

¿Cuales son los señalamientos?

Bermúdez Requena fue nombrado secretario de Seguridad en 2019 por el entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y permaneció en el cargo hasta enero de 2024. También trabajó bajo la administración de Carlos Manuel Merino Campos.

Antes de ocupar ese puesto, desempeñó diversos cargos en el ámbito de seguridad estatal, como director del Centro de Readaptación Social, subsecretario de Seguridad y director de la Policía de Investigación.

El exfuncionario es señalado como presunto líder de “La Barredora”, una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que opera en Tabasco.

Además del proceso por desaparición forzada, Bermúdez Requena enfrenta otras investigaciones por delitos como secuestro, extorsión y asociación delictuosa agravada.


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