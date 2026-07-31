Hijo del ‘R1’ habría ordenado feminicidio de Valeria Márquez

Omar García Harfuch informó que el hijo del ‘R1’, prófugo de la justicia, habría solicitado a su padre ordenar el feminicidio de Valeria Márquez

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La detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, permitió a las autoridades federales fortalecer las investigaciones sobre el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia de prensa presidencial, el funcionario explicó que la información obtenida tras la captura del presunto líder criminal ya fue integrada a la carpeta de investigación y que será la Fiscalía la encargada de presentar los avances conforme continúen las diligencias.

El principal sospechoso permanece prófugo

García Harfuch reveló que las investigaciones apuntan a que Ricardo “N”, hijo de Ramón Ángel “N” y expareja de Valeria Márquez, habría solicitado a su padre ordenar el asesinato de la joven.

El secretario señaló que el hombre mantenía una relación sentimental con la víctima y que previamente la había amenazado en diversas ocasiones.

“Todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘el R1’, que cometan el feminicidio”, declaró.

Asimismo, confirmó que Francisco “N” continúa prófugo, aunque aseguró que las autoridades ya cuentan con nuevos indicios para localizarlo.

“Está libre y estamos en búsqueda de él”, afirmó.

El titular de la SSPC indicó que la célula criminal encabezada presuntamente por el “R1” habría participado en diversos hechos violentos registrados en la región, entre ellos el feminicidio de Valeria Márquez.

De acuerdo con las investigaciones, el caso estaría relacionado con Ricardo “N”, identificado como expareja de la víctima e hijo del detenido. Según la nueva línea de investigación, Ramón Ángel “N” habría atendido la petición de su hijo para ordenar el ataque.

Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo. La Fiscalía de Jalisco inició las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio.

Investigación distinta al caso Carlos Manzo

García Harfuch aclaró que la investigación por el feminicidio de Márquez es independiente del expediente abierto por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, delito por el que también es investigado Ramón Ángel “N”.

Sin embargo, precisó que la captura del presunto líder criminal permitió obtener nuevos elementos relacionados con la muerte de la influencer.

Ramón Ángel “N” fue detenido en un operativo federal realizado en Jalisco.

Las autoridades lo identifican como dirigente de “Los R”, una facción ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como presunto autor intelectual del homicidio del exalcalde michoacano.