Destaca Federación caída de homicidios en Nuevo León

La incidencia de homicidios en Nuevo León registró una disminución histórica durante el mes de mayo, al reportar una reducción del 77.1 por ciento en el promedio diario, de acuerdo con información presentada a nivel nacional por autoridades federales.

El anuncio fue dado a conocer durante la sesión de este martes de la Mesa de Construcción de Paz, donde se informó que el promedio diario de homicidios en la entidad se ubica actualmente en 1.1 casos, cifra que representa el nivel más bajo registrado en la última década y un descenso significativo en comparación con septiembre de 2024.

Omar García Harfuch destaca avances en seguridad

Los datos fueron expuestos por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante una conferencia de prensa en la que se presentó el balance nacional en materia de seguridad, resaltando a los estados con mayores avances en la reducción de homicidios.

Entre las entidades mencionadas se encuentran Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Morelos y Nuevo León.

En este contexto, Nuevo León destacó no solo por encabezar la disminución porcentual, sino también por ser una de las entidades que ha requerido menor despliegue de fuerzas federales, derivado de la coordinación con autoridades estatales y municipales.

Mundial 2026 impulsa fortalecimiento operativo

Este resultado se presenta a pocos días de que Nuevo León sea sede del Mundial de Futbol FIFA 2026, evento que ha impulsado el fortalecimiento operativo de Fuerza Civil de Nuevo León y de las corporaciones municipales, además de una colaboración permanente con instancias federales.

La Mesa de Construcción de Paz es encabezada por el Gobernador del Estado y en ella participan corporaciones como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la Agencia Estatal de Investigaciones y autoridades federales, quienes mantienen el seguimiento de la estrategia de seguridad en la entidad.

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