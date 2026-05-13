Reportan reducción del 45% en homicidios dolosos en Nuevo León

La Mesa de Construcción de Paz informó que Nuevo León registra una reducción del 45 por ciento en homicidios dolosos durante lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las cifras revisadas durante la reunión de seguridad, la Fiscalía General de Justicia del Estado contabiliza hasta el momento 179 homicidios dolosos entre el 1 de enero y el 13 de mayo de 2026, mientras que en el mismo lapso de 2025 se habían registrado 327 casos.

Además, durante mayo el promedio diario de homicidios se ha mantenido en 1.4 casos por día, lo que representa una disminución del 75 por ciento respecto al promedio registrado en mayo de 2024.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, así como al fortalecimiento de las estrategias de seguridad y la inversión en equipamiento y operativos conjuntos.

En la Mesa de Construcción de Paz participan autoridades estatales y federales, entre ellas Fuerza Civil, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Nuevo León, Agencia Estatal de Investigaciones, corporaciones municipales y dependencias de inteligencia y seguridad nacional.

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