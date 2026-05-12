Destaca Sheinbaum baja de 40% en homicidios durante su gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que la estrategia federal de seguridad ha permitido una reducción sostenida en los índices delictivos del país, luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una disminución de 40% en el promedio diario de homicidios dolosos desde el inicio de la actual administración.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, presentó el informe consolidado de incidencia delictiva correspondiente a abril de 2026, elaborado con información de las 32 fiscalías estatales.

La funcionaria detalló que el promedio diario de homicidios pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.5 en abril de este año, lo que representa 34 asesinatos menos por día.

📉 Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de la Presidenta @Claudiashein, se logró reducir el 40% en el promedio diario de homicidios desde el inicio de la administración.



Esta reducción representa 34 homicidios menos al día, al pasar de 86.9 homicidios a 52.5… pic.twitter.com/5rSGBOjG9F — SESNSP (@SESNSP) May 12, 2026

Abril de 2026, el más bajo en más de una década

Figueroa Franco destacó que abril de 2026 registró el nivel más bajo de homicidios dolosos para un mes de abril en los últimos 11 años.

Además, subrayó que el primer cuatrimestre del año también se colocó como el periodo con menor promedio diario de asesinatos desde 2015, con 51.2 homicidios diarios entre enero y abril.

“Se observa una tendencia sostenida a la baja”, señaló la titular del Secretariado Ejecutivo.

El primer cuatrimestre de 2026 fue el más bajo desde 2016 con 51.2 homicidios en promedio al día. pic.twitter.com/ibl9Mp9vXK — SESNSP (@SESNSP) May 12, 2026

Ocho estados concentran más de la mitad de homicidios

El informe reveló que ocho entidades concentraron el 53% de los homicidios dolosos registrados en abril.

Chihuahua y Guanajuato encabezaron la lista con 129 casos cada uno, equivalentes al 8.2% nacional respectivamente.

Les siguieron Morelos, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Veracruz y Guerrero.

Pese a ello, la funcionaria destacó que 26 entidades federativas lograron reducir el promedio diario de homicidios en comparación con el primer cuatrimestre de 2025.

San Luis Potosí presentó la disminución más pronunciada con 80.8% menos; Zacatecas reportó una baja de 61.8% y Quintana Roo de 60.3%.

Durante la #MañaneraDelPueblo, la titular del #SESNSP, @Maffiguer, destacó que 26 entidades registraron una disminución en su promedio diario de homicidios entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.#seguridad #ConstruyendoLaPaz pic.twitter.com/2THRoQtgff — SESNSP (@SESNSP) May 12, 2026

Entre las entidades con mayores avances, el Gobierno federal resaltó el comportamiento de Guanajuato, donde los homicidios disminuyeron 66% tras el reforzamiento de la estrategia de seguridad y la captura de presuntos generadores de violencia.

En el Estado de México, la reducción fue de 55% respecto al inicio del sexenio, mientras que Baja California y Sonora también mostraron caídas superiores al 50%.

Zacatecas registró una reducción de 82% en homicidios dolosos al comparar septiembre de 2024 con abril de 2026.

También bajan feminicidio, secuestro y extorsión

La titular del SESNSP informó además que los delitos de alto impacto mantienen una tendencia descendente.

De acuerdo con las cifras oficiales, el promedio diario de estos delitos cayó 52% respecto a 2018 y 27% en lo que va de la actual administración.

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio disminuyó 7.8%; el secuestro cayó 28.8% y la extorsión bajó 7.7%.

También se reportaron reducciones en robo de vehículo con violencia, robo a transportista, robo a negocio y lesiones dolosas por arma de fuego.

En el caso específico del robo de vehículo con violencia, el promedio diario pasó de 149.1 casos al inicio del sexenio a 90.8 en abril de 2026, lo que representa una reducción de 39%.

La administración de Sheinbaum reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de seguridad en las entidades con mayores niveles de violencia y mantendrá el seguimiento permanente de los delitos de alto impacto en todo el país.

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