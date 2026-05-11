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Coahuila

Diócesis de Saltillo condena robo y profanación en capilla

La Iglesia calificó el hecho como sacrilegio y pidió reforzar la vigilancia en templos, al advertir que estos actos vulneran la libertad religiosa

  • 11
  • Mayo
    2026

La Diócesis de Saltillo emitió un pronunciamiento oficial para reprobar el robo y la profanación ocurridos el pasado jueves en la Capilla de San Francisco, situada en la colonia Colinas de San Francisco.

En un comunicado, la institución religiosa calificó estos actos como "sacrilegios" que trascienden el daño material. La Iglesia enfatizó que la agresión a los templos representa un ataque directo a la libertad religiosa y a la paz social, señalando que, para la fe católica, la profanación de la Eucaristía es una "herida profunda" en la esencia de su comunidad.

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Ante el aumento de incidentes en diversos templos, la Diócesis hizo un llamado a los fieles para implementar una "vigilancia activa". Más allá del uso de cámaras y cerrojos, se instó a la comunidad laica a comprometerse en la custodia física y habitada de sus parroquias.

Finalmente, la misiva recordó al Estado y a las autoridades civiles su deber de garantizar la seguridad en los espacios de culto. "No se pide un privilegio, sino la protección de un derecho humano fundamental.


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