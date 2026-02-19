Iglesia se suma a exigir justicia para viudas de Pasta de Conchos

A 20 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola, se sumó al llamado de justicia para las viudas y familiares de los 65 mineros fallecidos, al tiempo que exigió reforzar las condiciones de seguridad para los trabajadores del sector.

Durante la conmemoración del aniversario luctuoso, el prelado ofició una misa en memoria de las víctimas, en el exterior del complejo minero, y expresó la cercanía de la Iglesia con las familias afectadas y señaló que el sitio debe convertirse en un “santuario del dolor y de la esperanza”, donde se mantenga viva la memoria de los mineros y el acompañamiento a sus seres queridos.

Miranda Guardiola destacó que, además del acompañamiento espiritual, es indispensable insistir en la justicia y en la mejora de las condiciones laborales en la región carbonífera.

Subrayó que tanto las empresas como las autoridades deben asumir con responsabilidad el compromiso de garantizar seguridad, protección y una remuneración justa para los trabajadores.

El obispo enfatizó que la tragedia de Pasta de Conchos no debe repetirse y que el tema de la seguridad minera debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, especialmente en comunidades donde la actividad extractiva es el principal sustento económico.

A dos décadas del accidente ocurrido el 19 de febrero de 2006, la Iglesia reiteró su llamado a no olvidar a las víctimas y a fortalecer las acciones que permitan proteger la vida y la dignidad de quienes laboran en las minas de Coahuila.

