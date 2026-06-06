Nuevo hospital de Yucatán realizará su primera cirugía robótica

El nuevo Hospital General Dr. Agustín O'Horán, en Mérida, se prepara para realizar su primera cirugía robótica, un procedimiento que marcará un avance para el sistema público de salud en Yucatán y para la incorporación de tecnología médica de alta especialidad en la región.

La intervención programada será una colecistectomía, procedimiento gastrointestinal utilizado para retirar la vesícula biliar, y será realizada con apoyo de un sistema robótico instalado en el nuevo complejo hospitalario.

Yucatán avanza en cirugía robótica pública

La operación representará la primera cirugía robótica realizada en Yucatán dentro de una institución pública de salud, lo que coloca al estado entre las entidades que comienzan a integrar este tipo de tecnología en hospitales gubernamentales.

El procedimiento forma parte de una estrategia nacional para ampliar el uso de herramientas quirúrgicas de alta precisión en el sistema público, con el objetivo de ofrecer intervenciones menos invasivas, mayor control durante la operación y mejores condiciones de recuperación para los pacientes.

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que será transmitido en tiempo real a hospitales de la red IMSS-Bienestar en el país.

La intención es que médicos residentes, especialistas y personal de salud puedan observar el funcionamiento del sistema robótico y conocer sus aplicaciones clínicas, convirtiendo la intervención en una experiencia de aprendizaje para distintas unidades médicas.

Con ello, la primera cirugía robótica en el nuevo O'Horán no solo tendrá impacto local, sino que también servirá como referencia para la capacitación de personal médico a nivel nacional.

Cirujanos fueron capacitados para operar el sistema

Para poner en marcha el programa, un grupo inicial de 12 cirujanos yucatecos recibió capacitación especializada en el uso del robot quirúrgico.

Esta preparación permitirá que el hospital comience a desarrollar procedimientos asistidos por tecnología robótica y siente las bases para ampliar gradualmente su aplicación en distintas especialidades.

El equipo instalado tiene capacidad para participar en hasta 43 tipos de procedimientos, entre ellos cirugías de abdomen, tórax, urología, ginecología y cirugía general.

La llegada de la cirugía robótica al Hospital General Dr. Agustín O'Horán forma parte del proceso de modernización de la infraestructura hospitalaria en Yucatán.

El nuevo complejo fue diseñado para atender procedimientos de mayor complejidad y ampliar la capacidad de respuesta médica en el sureste del país.

Con esta intervención, el hospital iniciará una etapa enfocada en acercar tecnología que antes se concentraba principalmente en unidades privadas o centros médicos de alta especialidad, ahora dentro de una institución pública.

La primera cirugía robótica del nuevo O'Horán será un paso importante para la medicina pública en la entidad, al abrir la puerta a intervenciones más precisas y al fortalecimiento de la formación médica especializada.

Además, el procedimiento colocará a Yucatán dentro del grupo de estados que comienzan a incorporar tecnología quirúrgica avanzada en el sector público, con potencial para beneficiar a pacientes que requieren atención de alta especialidad.

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