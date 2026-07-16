Incautan fauna silvestre, drogas y armas en seis entidades

Las acciones del Gabinete de Seguridad también dejaron diversas detenciones, drogas, armas y equipo táctico asegurados en los despliegues

Doce animales, entre ellos una pantera y leopardos, fueron asegurados durante un cateo en Zapopan, Jalisco; en Cosalá, Sinaloa, el Ejército decomisó más de 6 mil litros y 800 kilos de sustancias químicas para producir metanfetamina, mientras que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido un extranjero buscado con fines de extradición. Las acciones del Gabinete de Seguridad también dejaron detenciones, drogas, armas y equipo táctico asegurados en seis entidades.

Jalisco

En Zapopan, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble donde encontraron 12 animales, entre caballos, ponis, una pantera y leopardos.

En el lugar también fueron asegurados dos vehículos y cinco plantas de marihuana, mientras que los ejemplares quedaron bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Ciudad de México

En el AICM, personal de la SSPC, la Secretaría de Marina y la FGR detuvo a una persona extranjera que tenía órdenes de extradición y aprehensión por delincuencia organizada.

En otras acciones realizadas en Iztapalapa y Álvaro Obregón, siete personas fueron detenidas durante cuatro cateos en los que se aseguraron 46 kilos y 878 dosis de marihuana, cocaína y metanfetamina, además de cargadores, un cartucho y teléfonos celulares.

Baja California

Los operativos contra las drogas incluyeron el aseguramiento de 37.5 kilos de metanfetamina en un inmueble de Tijuana, Baja California, y otros 25 kilos de esa sustancia en Culiacán, donde también fueron detenidas tres personas.

En otra intervención en la capital de Sinaloa se decomisaron mil pastillas de fentanilo, mientras que en Cosalá fueron inhabilitadas dos áreas con 6 mil 380 litros y 800 kilos de sustancias químicas utilizadas para elaborar metanfetamina, con una afectación económica calculada en 138 millones de pesos.

Michoacán

En el resto de las acciones, una persona fue detenida en Ecatepec por homicidio calificado; en Michoacán fueron capturadas 11 personas, entre ellas dos menores de edad, y se aseguraron armas, lanzagranadas, cartuchos, drogas y equipo táctico.

Oaxaca

En Pinotepa Nacional, Oaxaca, cinco personas fueron detenidas con una ametralladora, 13 armas, una granada y más de mil cartuchos, mientras que en Culiacán otros operativos dejaron tres detenidos y el decomiso de armas largas, una ametralladora, municiones, vehículos y una motocicleta.