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Incautan 13 paquetes de cocaína mientras flotaban cerca de Oaxaca

Dichas acciones se realizan para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica

  • 14
  • Mayo
    2026

Autoridades federales lograron este miércoles incautar 13 paquetes con presunta cocaína mientras flotaban cerca de las costas de Oaxaca.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer el aseguramiento de dichas drogas, las cuales fueron encontradas junto con un bulto a 248 millas náuticas al suroeste del municipio de Huatulco.

Elementos de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, lograron asegurar los paquetes durante recorridos de vigilancia marítima.

Estos objetos asegurados fueron trasladados al puerto, para posteriormente ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Dichas acciones se realizan para inhibir el trasiego de drogas por rutas marítimas provenientes de Sudamérica hacia costas mexicanas y Centroamérica.

Este evento se suma a las más de 65 toneladas de cocaína aseguradas en la mar en la presente administración, con lo que se evita que millones de dosis de droga lleguen a las calles.

Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares

Dos operativos donde actuaron nuevamente coordinados la FGR y SSPC realizados en distintos puntos de Linares derivaron en la detención de un hombre y una mujer, así como en el aseguramiento de armas de fuego y drogas.

En ambas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch en coordinación con la Fiscalía General de la República, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, Fuerza Civil Nuevo León y corporaciones municipales.

Aquí te presentamos la nota completa: Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares


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