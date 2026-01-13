Podcast
Nacional

Incautan laboratorio en Sinaloa; producía $66 millones en drogas

El operativo, realizado en Culiacán y zonas rurales, permitió asegurar 3,350 litros de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de metanfetamina

  • 13
  • Enero
    2026

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que durante los operativos realizados el lunes 12 de enero de 2026 se logró un duro golpe a la producción de metanfetaminas en Sinaloa, donde fueron desmanteladas siete áreas clandestinas utilizadas para la elaboración de esta droga, con un impacto económico estimado en $66 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Golpe directo a la producción de metanfetamina

Las acciones se llevaron a cabo en Culiacán y comunidades rurales cercanas, entre ellas El Huejote, Bagrecitos, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Palos Blancos, Jotagua y La Cofradía, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron centros de concentración de insumos químicos.

En el operativo se aseguraron 3,350 litros de sustancias químicas empleadas para la fabricación de metanfetamina, evitando su distribución en el mercado ilegal.

De manera paralela, en distintos puntos del estado se realizaron aseguramientos de armas de alto poder, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, granadas y vehículos con reporte de robo, además de la localización y destrucción de artefactos explosivos improvisados en el poblado de Agua Blanca.

Aseguran armas y droga en Jalisco y Michoacán

En Zapopan, Jalisco, elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano detuvieron a tres personas y aseguraron armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, 500 dosis de metanfetamina, vehículos, un inmueble y teléfonos celulares.

En Michoacán, las fuerzas federales realizaron aseguramientos de armas largas, cartuchos, equipo táctico y motocicletas en municipios como Apatzingán, Aquila y Cuitzeo, donde también se reportaron detenciones, entre ellas la de un menor de edad.

Nayarit y Veracruz: detenciones focalizadas

En Tepic, Nayarit, un hombre fue detenido en posesión de un arma larga, cartuchos, un vehículo y dosis de metanfetamina, durante un operativo conjunto de la GN, Ejército y FGR.

Mientras que, en Coscomatepec, Veracruz, personal de la Secretaría de Marina y la Policía Estatal capturó a una persona con un arma corta y un vehículo.

Decomisan casi 300 mil litros de combustible en Puebla

Como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, en Esperanza, Puebla, autoridades federales detuvieron a cuatro personas y aseguraron 250 mil litros de residuos y 40 mil litros de aceites combustibles, sin documentación que acreditara su procedencia legal.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estos resultados forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de la inteligencia y la presencia territorial.


