Nacional

Incineran dos toneladas de narcóticos en Sinaloa

Alrededor de 340 máquinas tragamonedas también fueron destruidas en dichas acciones realizadas en el municipio de Culiacán

  • 07
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República incineró alrededor de dos toneladas de droga, así como la destrucción de máquinas tragamonedas en el estado de Sinaloa.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado con sede en Culiacán, se detalló que se destruyeron alrededor de 941 kilos de metanfetamina, 920 de marihuana, 79 de sustancias precursoras de marihuana y tres kilos de cocaína.

También se desintegraron 347 máquinas tragamonedas y 17 objetos del delito como cascos y chalecos con placas balísticas, entre otros.

Elementos de la Fiscalía General de la República, así como del Órgano Interno de Control, estuvieron presentes en la destrucción de dichos operativos.


