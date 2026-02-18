Podcast
incineran_drogas_sinaloa_97_toneladas_59f2ce341e
Nacional

Incineran más de 97 toneladas de precursores químicos de Sinaloa

Autoridades llevaron a cabo este evento donde se destruyeron más de 78 mil litros tan solo de sustancias químicas decomisadas en distintos operativos

  • 18
  • Febrero
    2026

Más de 97 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisadas en el estado de Sinaloa, fueron incinerados por parte de las autoridades federales.

incineran-drogas-sinaloa-97-toneladas.jpg

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado llevó a cabo la destrucción de estas sustancias relacionadas con diversas carpetas de investigación.

incineran-drogas-sinaloa-97-toneladas.jpg

¿Qué cantidad de precursores fue destruida en este operativo?

El evento se llevó a cabo en el Estado de México, donde 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos fueron destruidos.

Entre las sustancias decomisadas e incineradas se encuentran: acetato de calcio, hidróxido de sodio, acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, cianuro de sodio, entre otros.

incineran-drogas-sinaloa-97-toneladas.jpg

Elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, fueron los encargados de llevar a cabo estas acciones.

Destruyen 23 vehículos 'monstruo' asegurados en Tamaulipas

Autoridades federales destruyeron 23 vehículos con blindaje artesanal denominados "monstruo" durante la tarde de este domingo, en el municipio de Reynosa.

destruyen-vehiculos-blindaje-artesanal-reynosa.jpg

Como parte del programa "Destino de Bienes y Objetos del Delito", la Fiscalía General de la República informó que las unidades aseguradas, entre noviembre y enero, en colaboración de perssonal de la Guardia EstatalDefensa Nacional y el propio Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Aquí te presentamos la nota completa: Destruyen 23 vehículos 'monstruo' asegurados en Tamaulipas


