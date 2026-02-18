Incineran más de 97 toneladas de precursores químicos de Sinaloa

Más de 97 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisadas en el estado de Sinaloa, fueron incinerados por parte de las autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado llevó a cabo la destrucción de estas sustancias relacionadas con diversas carpetas de investigación.

¿Qué cantidad de precursores fue destruida en este operativo?

El evento se llevó a cabo en el Estado de México, donde 18 toneladas 910 kilos 958 gramos y 78 mil 533 litros 290 mililitros de sustancias y precursores químicos fueron destruidos.

Entre las sustancias decomisadas e incineradas se encuentran: acetato de calcio, hidróxido de sodio, acetato de plomo, ácido tartárico, ácido clorhídrico, cloruro de calcio, etanol, alcohol bencílico, ácido acético, nitrato de potasio, sulfato de calcio, tolueno, alcohol metílico, cianuro de sodio, entre otros.

Elementos del Ministerio Público de la Federación (MPF), Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos especializados en química forense adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, fueron los encargados de llevar a cabo estas acciones.

