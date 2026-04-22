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Mayoría de Morena define nuevos consejeros del INE

Con el respaldo de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados designó a tres nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE)

  • 22
  • Abril
    2026

Con el respaldo de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados designó a tres nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes ocuparán el cargo por un periodo de nueve años, del 21 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.

Los nuevos consejeros son Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas.

La designación fue aprobada con 334 votos a favor y 127 en contra, tras acuerdos entre Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes construyeron la mayoría necesaria para avalar las ternas propuestas por el comité técnico.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el proceso al asegurar que fue transparente y basado en el mérito de los perfiles seleccionados.

Ajustes en las ternas

Durante las negociaciones, algunos nombres quedaron fuera. Entre ellos, Alejandra Tello, quien fue objetada por el PVEM, lo que abrió paso a la inclusión de Cruz García en la quinteta femenina.

También te puede interesar: Diputados perfilan candidatos para el Consejo del INE

Asimismo, Bernardo Valle Monroy, funcionario de la Secretaría de Gobernación, no prosperó debido al acuerdo político de integrar dos mujeres y un hombre en la designación final.

Chávez López, quien ha colaborado con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue seleccionado de la terna masculina, pese a cuestionamientos sobre su experiencia directa en materia electoral.

La designación generó fuertes críticas de los partidos opositores, quienes señalaron presuntos vínculos de los nuevos consejeros con el partido en el gobierno.

Legisladores del PAN advirtieron sobre un posible debilitamiento del árbitro electoral, mientras que el PRI calificó la nueva integración del INE como un “secuestro” de la institución.

Desde la tribuna, diputados del oficialismo sostuvieron que el proceso se apegó a la legalidad y subrayaron que los nuevos consejeros deberán actuar con independencia y en defensa del sistema democrático.

Los tres funcionarios deberán rendir protesta ante el Consejo General del INE en las próximas horas, para asumir formalmente sus responsabilidades dentro del organismo encargado de organizar las elecciones en el país.


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