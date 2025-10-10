Cerrar X
Intensas lluvias dejan al menos un muerto en Veracruz

Se espera que la vaguada se desplace hacia el oeste-noreste sobre la región del Golfo de México en las próximas 24 horas

  • 10
  • Octubre
    2025

Las fuertes lluvias provocadas por la vaguada localizada al noreste del país provocaron distintos estragos en el estado de Veracruz, incluido el deceso de una persona.

La víctima del fenómeno natural fue identificada como un elemento de seguridad pública mientras auxiliaba a civiles atrapados por las inundaciones generadas por el desbordamiento de río Cazones.

De acuerdo con la Secretaría de la Marina Armada de México, continúa activo el Plan Marina en su fase de Auxilio, por las fuertes precipitaciones que dejaron algunas comunidades totalmente inundadas.

Se espera que la vaguada se desplace hacia el oeste-noreste sobre la región del Golfo de México en las próximas 24 horas.

Será en las cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Papaloapan donde se presenten lluvias puntuales intensas; en las cuencas del Nautla, Misantla, Coatzacoalcos y Tonalá; lluvias puntuales muy fuertes; y en las zonas montañosas del Actopan, La Antigua y Jamapa-Cotaxtla. Además de la costa central se llevaran lluvias puntuales fuertes.

Por su parte, el Gobierno del estado informó que al menos 38 municipios se encuentran bajo suspensión de clases por las fuertes lluvias y posteriores inundaciones registradas en las últimas horas.

Difunden videos de afectados por inundaciones

En redes sociales circulan distintos videos en los que se muestran a personas afectadas por las inundaciones.

En un primer caso, se viralizó el video de un niño en el que aparentemente se encuentra atrapado en medio de la inundación. Mientras adultos le piden que resista, el menor continúa sujeto de las ramas de un árbol.

Otras personas compartieron la fotografía de dos adultos mayores también atrapados. 

b786198a-d21d-47fa-b44c-b7e5692af66a.jpg

Un video más muestra como un joven se encuentra sobre el techo de una camioneta.


Comentarios

Etiquetas:
