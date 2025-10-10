Intensas lluvias dejan al menos un muerto en Veracruz

Las fuertes lluvias provocadas por la vaguada localizada al noreste del país provocaron distintos estragos en el estado de Veracruz, incluido el deceso de una persona.

La víctima del fenómeno natural fue identificada como un elemento de seguridad pública mientras auxiliaba a civiles atrapados por las inundaciones generadas por el desbordamiento de río Cazones.

📰 | El río Cazones se desbordó afectando zonas urbanas de la ciudad de Poza Rica, en el norte del estado de Veracruz.



Elementos del Ejército mexicano implementaron el Plan DN-III de ayuda a la población civil.#Noti13 pic.twitter.com/WCVIsla50h — Canal 13 Guadalajara (@C13Guadalajara) October 10, 2025

De acuerdo con la Secretaría de la Marina Armada de México, continúa activo el Plan Marina en su fase de Auxilio, por las fuertes precipitaciones que dejaron algunas comunidades totalmente inundadas.

#TomaNota



En la zona norte del estado de #Veracruz, continúa activo nuestro #PlanMarina en su fase de #Auxilio por las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que han afectado significativamente algunas comunidades.



Con la participación de 100 elementos navales de las brigadas… pic.twitter.com/TACTtxEzur — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 10, 2025

Se espera que la vaguada se desplace hacia el oeste-noreste sobre la región del Golfo de México en las próximas 24 horas.

Será en las cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Papaloapan donde se presenten lluvias puntuales intensas; en las cuencas del Nautla, Misantla, Coatzacoalcos y Tonalá; lluvias puntuales muy fuertes; y en las zonas montañosas del Actopan, La Antigua y Jamapa-Cotaxtla. Además de la costa central se llevaran lluvias puntuales fuertes.

Por su parte, el Gobierno del estado informó que al menos 38 municipios se encuentran bajo suspensión de clases por las fuertes lluvias y posteriores inundaciones registradas en las últimas horas.

Difunden videos de afectados por inundaciones

En redes sociales circulan distintos videos en los que se muestran a personas afectadas por las inundaciones.

En un primer caso, se viralizó el video de un niño en el que aparentemente se encuentra atrapado en medio de la inundación. Mientras adultos le piden que resista, el menor continúa sujeto de las ramas de un árbol.

🔴“Resiste un poquito”, le gritan desde el techo de una casa a un niño refugiado en la copa de un árbol, en medio de las inundaciones en #PozaRica, #Veracruz.



📹 Facebook: Miguel Ángel Carmona pic.twitter.com/g66LvyZJ64 — Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2025

Otras personas compartieron la fotografía de dos adultos mayores también atrapados.

Un video más muestra como un joven se encuentra sobre el techo de una camioneta.

🙏🚨 Fe en medio del desastre



Un joven quedó atrapado entre las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, y al buscar ponerse a salvo subió al techo de su camioneta, levantando los brazos e implorando ayuda a Dios. 🌧️💔

👉 Las imágenes se han vuelto símbolo de esperanza y fe ante la… pic.twitter.com/1Pt0nSOLuZ — MX (@MXNoticias24) October 10, 2025

