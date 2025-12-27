Podcast
Nacional

Lluvias en Los Tuxtlas dejan daños y una víctima mortal

Las intensas lluvias en Los Tuxtlas, Veracruz, dejaron más de 100 viviendas dañadas y una persona fallecida; autoridades activaron planes de emergencia

  • 27
  • Diciembre
    2025

Las lluvias registradas en días recientes en la región de Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz, dejaron como saldo más de 100 viviendas dañadas y una persona fallecida, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

Los municipios más afectados fueron Catemaco, San Andrés Tuxtla y Ángel R. Cabada, donde las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos, generando anegaciones en comunidades y caminos rurales.

Desbordamiento en Catemaco

De acuerdo con la mandataria estatal, el mayor impacto se registró en la comunidad de La Palma, en el municipio de Catemaco, donde el desbordamiento de un río ocasionó que el agua alcanzara entre 30 y 40 centímetros de altura dentro de cerca de un centenar de viviendas.

Ante la emergencia, se activaron de inmediato el Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Plan Tajín de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para auxiliar a la población afectada.

Una persona fallecida

Nahle García confirmó el fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar un vado en el camino hacia la localidad Manantiales.

La víctima viajaba a caballo y el cuerpo fue localizado un día después del incidente.

G9CZKnCXoAAlxTg.jfif

La gobernadora informó que se envió alimento y apoyo a las familias afectadas, además del despliegue de maquinaria pesada para liberar caminos y retirar ramas y troncos caídos por los aguaceros.

Por su parte, el gobierno federal activó el Plan DN-III-E y desplegó una fuerza de tarea interinstitucional integrada por la Defensa y la Guardia Nacional, con el objetivo de proteger a la población en zonas vulnerables.

La Coordinación Nacional de Protección Civil indicó que personal de los tres órdenes de gobierno continúa brindando atención en las comunidades afectadas.

Protección Civil estatal detalló que al menos seis localidades registraron daños por desbordamientos, anegaciones en viviendas y encharcamientos viales, los cuales aún se encuentran en proceso de cuantificación.


