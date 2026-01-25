Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México
Mientras que en la zona norte se espera la caída de lluvia engelante, la región costera prevé intensas lluvias para las próximas horas
- 25
-
Enero
2026
Ante la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada a México, el Sistema Meteorológico Nacional reforzó los protocolos en las zonas del noroeste y oriente del país.
De acuerdo con el informe con corte de las 6:00 horas, se espera un río atmosférico que ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Sonora y Chihuahua; mientras que en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se prevé la caída de lluvia engelante, es decir, aquella que se congela de manera instantánea al tocar superficies inferiores a los cero grados.
El Radar detecta zonas con #Lluvias 🌧️, #Chubascos ⛈️, #Aguanieve 🌨️ y #Nieve ❄️en #Sonora y #Chihuahua. pic.twitter.com/Hawsb020a5— CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 25, 2026
Lluvias para Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para reforzar sus medidas de prevención frente a las precipitaciones pronosticadas acompañadas de vientos sostenidos de hasta 50 kilómetros por hora.
De acuerdo con el comunicado, estos vientos podrían alcanzar rachas entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras que en zonas como Tabasco y Chiapas, las lluvias podrían tornarse torrenciales con un acumulado de hasta 250 mílimetros.
🗞️ #ComunicadoCNPC:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 25, 2026
𝗟𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗿𝗲𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗮𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀. pic.twitter.com/7U7RGPZ0Wo
PC Veracruz emite alerta gris por frente frío
Por su parte, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. informó que este descenso en la temperatura se debe a la llegada del Frente Frío Número 30 a la región.
#InformeMeteorológico— Meteorología SPCVer (@spcver_met) January 25, 2026
25-ene-2026
Se prevén cambios en el tiempo en Veracruz por el avance del Frente Frío 30: descenso de temperatura, lluvias y tormentas por la tarde-noche, y evento de Norte con rachas violentas en la costa. Consulte la #AlertaGris.https://t.co/78HpqKmyI8 pic.twitter.com/wMnoILb5cO
Es por ello que las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informados por cualquier modificación en las condiciones meteorológicas.
También podría interesarte: Protección Civil alerta por frente frío 31 en Nuevo León
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas