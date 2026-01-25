Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
refuerzan_protocolos_tormenta_invernal_mexico_fa6041b06f
Nacional

Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México

Mientras que en la zona norte se espera la caída de lluvia engelante, la región costera prevé intensas lluvias para las próximas horas

  • 25
  • Enero
    2026

Ante la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada a México, el Sistema Meteorológico Nacional reforzó los protocolos en las zonas del noroeste y oriente del país.

De acuerdo con el informe con corte de las 6:00 horas, se espera un río atmosférico que ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Sonora y Chihuahua; mientras que en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se prevé la caída de lluvia engelante, es decir, aquella que se congela de manera instantánea al tocar superficies inferiores a los cero grados.

Lluvias para Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para reforzar sus medidas de prevención frente a las precipitaciones pronosticadas acompañadas de vientos sostenidos de hasta 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el comunicado, estos vientos podrían alcanzar rachas entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras que en zonas como Tabasco y Chiapas, las lluvias podrían tornarse torrenciales con un acumulado de hasta 250 mílimetros.

PC Veracruz emite alerta gris por frente frío

Por su parte, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. informó que este descenso en la temperatura se debe a la llegada del Frente Frío Número 30 a la región.

Es por ello que las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informados por cualquier modificación en las condiciones meteorológicas.

También podría interesarte: Protección Civil alerta por frente frío 31 en Nuevo León


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

ratifica_salomon_jara_como_gobernador_oaxaca_e0fbfb8405
Ratifican a Salomón Jara como gobernador de Oaxaca
ministros_duelven_camionetas_rechazan_suprema_corte_justicia_de_la_nacion_7fd9ac300a
Nombrará Corte nueva magistrada del Órgano Judicial tras renuncia
alejandro_gertz_ratifica_embajador_8d6b8a2f1c
Alejandro Gertz rinde protesta como embajador en Reino Unido
publicidad

Últimas Noticias

escena_bts_mexico_26be66e728
Desata BTS demanda histórica en México y deja sin boletos al 94%
IMG_0638_219e6a9ebc
Tormenta invernal deja saldo blanco en Coahuila
escena_pharrell_williams_francia_5d64d53520
Macron condecora a Pharrell Williams y surge polémica en Francia
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
publicidad
×