Refuerzan protocolos por tercera temporada invernal en México

Ante la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada a México, el Sistema Meteorológico Nacional reforzó los protocolos en las zonas del noroeste y oriente del país.

De acuerdo con el informe con corte de las 6:00 horas, se espera un río atmosférico que ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Sonora y Chihuahua; mientras que en Durango, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se prevé la caída de lluvia engelante, es decir, aquella que se congela de manera instantánea al tocar superficies inferiores a los cero grados.

Lluvias para Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para reforzar sus medidas de prevención frente a las precipitaciones pronosticadas acompañadas de vientos sostenidos de hasta 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con el comunicado, estos vientos podrían alcanzar rachas entre 70 y 90 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Mientras que en zonas como Tabasco y Chiapas, las lluvias podrían tornarse torrenciales con un acumulado de hasta 250 mílimetros.

PC Veracruz emite alerta gris por frente frío

Por su parte, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. informó que este descenso en la temperatura se debe a la llegada del Frente Frío Número 30 a la región.

Es por ello que las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informados por cualquier modificación en las condiciones meteorológicas.

