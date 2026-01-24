Podcast
Internacional

Nevadas y lluvias dejan más de 60 muertos en Afganistán

Fuertes nevadas e intensas lluvias han causado al menos 61 muertes en Afganistán, agravando una crisis humanitaria que afecta a millones de personas

  • 24
  • Enero
    2026

Intensas nevadas y lluvias han provocado la muerte de más de 60 personas y dejado más de 100 heridas en Afganistán en solo tres días, informó este sábado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres del país.

Las condiciones climáticas extremas han dificultado la apertura de caminos y el acceso a aldeas aisladas.

Daños humanos y materiales en varias provincias

El portavoz del organismo, Yousaf Hammad, detalló que hasta el momento se contabilizan 61 fallecidos, 110 personas heridas y al menos 458 viviendas total o parcialmente destruidas. Además, cientos de animales murieron en 15 de las 34 provincias afganas.

Las cifras podrían aumentar conforme se recabe más información desde las regiones afectadas.

Afganistán enfrenta con frecuencia eventos climáticos severos.

Las nevadas y lluvias intensas suelen causar inundaciones repentinas que han cobrado decenas o incluso cientos de vidas. Tan solo en la primavera de 2024, más de 300 personas murieron por este tipo de desastres.

Décadas de conflicto armado, infraestructura deficiente, crisis económica, deforestación y los efectos del cambio climático han intensificado el impacto de estos fenómenos, sobre todo en zonas rurales donde muchas viviendas de barro ofrecen poca protección ante el clima extremo.

Terremotos y riesgo humanitario persistente

Las provincias orientales aún se recuperan de los terremotos ocurridos el año pasado, que destruyeron aldeas y causaron más de 2,200 muertes.

Las personas desplazadas por esos sismos son especialmente vulnerables al frío. En diciembre, UNICEF alertó que 270,000 niños estaban en grave riesgo por enfermedades relacionadas con las bajas temperaturas.

A inicios de este mes, la ONU advirtió que Afganistán seguirá siendo una de las mayores crisis humanitarias del mundo en 2026.

El organismo lanzó un llamamiento por 1,700 millones de dólares para asistir a casi 18 millones de personas en situación de necesidad urgente.


Comentarios

