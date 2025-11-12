Cerrar X
G3_E88_Ch_WAAA_Iy53_8c2721b1cf
Nacional

Veracruz exonera impuestos a municipios tras tormenta

El Gobierno de Veracruz anunció la exención de impuestos para once municipios afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Raymond

  • 12
  • Noviembre
    2025

El Gobierno de Veracruz anunció la exención de impuestos para once municipios afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Raymond, con el fin de apoyar su recuperación económica y social.

De acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la medida busca mitigar los daños registrados entre el 6 y el 11 de octubre, cuando las precipitaciones afectaron severamente viviendas, infraestructura y actividades productivas.

Entre los beneficios fiscales destacan:

Exención del 100% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante octubre, noviembre y diciembre.

Condonación total de los derechos por baja de vehículos del servicio público o privado que resultaron siniestrados o inutilizables.

Exención del 100% en el pago de tenencia y Derechos de Control Vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2025 y anteriores, en los casos de vehículos considerados pérdida total.

Condonación del 100% del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.

En el caso de créditos fiscales a plazos, se permitirá retrasar los pagos hasta enero de 2026 sin recargos.

La exención aplicará durante el ejercicio fiscal 2025 únicamente en los municipios de Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.

El gobierno estatal subrayó que estas acciones buscan apoyar la recuperación económica de las regiones más afectadas por las lluvias y facilitar la reconstrucción de sus comunidades.

SR6JHA6W5.png


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

evd_9b358fcf87
Sube a 21 el número de muertos por deslaves en Kenia
INFO_7_UNA_FOTO_5_5093b481b6
Suman 82 víctimas mortales de lluvias registradas en México
79_muertos_lluvias_70f1f2a90c
Sube a 79 la cifra de muertos por lluvias en México
publicidad

Últimas Noticias

image_ccd9364dbf
Inaugura Waldo comité del Partido Verde en Pesquería
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_38_32_PM_5d55de2ff2
Inaugura gobernador, clínica de rehabilitación en General Terán
AP_25318069664116_0a6193f095
Ataque ruso a Kiev deja 11 heridos y varios incendios
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×