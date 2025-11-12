Veracruz exonera impuestos a municipios tras tormenta

El Gobierno de Veracruz anunció la exención de impuestos para once municipios afectados por las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Raymond, con el fin de apoyar su recuperación económica y social.

De acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, la medida busca mitigar los daños registrados entre el 6 y el 11 de octubre, cuando las precipitaciones afectaron severamente viviendas, infraestructura y actividades productivas.

Entre los beneficios fiscales destacan:

Exención del 100% del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal durante octubre, noviembre y diciembre.

Condonación total de los derechos por baja de vehículos del servicio público o privado que resultaron siniestrados o inutilizables.

Exención del 100% en el pago de tenencia y Derechos de Control Vehicular correspondientes a los ejercicios fiscales 2025 y anteriores, en los casos de vehículos considerados pérdida total.

Condonación del 100% del Impuesto Adicional para el Fomento a la Educación.

En el caso de créditos fiscales a plazos, se permitirá retrasar los pagos hasta enero de 2026 sin recargos.

La exención aplicará durante el ejercicio fiscal 2025 únicamente en los municipios de Álamo, Coatzintla, El Higo, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, Poza Rica, Tempoal, Texcatepec, Zacualpan y Zontecomatlán.

El gobierno estatal subrayó que estas acciones buscan apoyar la recuperación económica de las regiones más afectadas por las lluvias y facilitar la reconstrucción de sus comunidades.





